Галина Кляйн признала вину в применении насилия к силовику

Жена арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галина Кляйн признала вину в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время обыска в своей квартире, об этом сообщили в Кировском районном суде.





«После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимая заявила, что вину в инкриминируемом преступлении она признает», — цитирует ТАСС представителя суда.