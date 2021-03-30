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30 марта,
2021
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Галина Кляйн признала вину в применении насилия к силовику

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жена арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галина Кляйн признала вину в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время обыска в своей квартире, об этом сообщили в Кировском районном суде.


«После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимая заявила, что вину в инкриминируемом преступлении она признает», — цитирует ТАСС представителя суда.

Галина Кляйн признала вину в применении насилия к силовику

Отметим, Галину Кляйн обвиняют в том, что она препятствовала проникновению в квартиру людей, позже оказавшихся сотрудниками правоохранительных органов. Они пришли с обыском, но, как отмечали адвокаты, без опознавательных знаков и не показав удостоверения. При этом сама Галина пожаловалась на многочисленные кровоподтеки, которые получила во время обыска. По версии следствия, Галина Кляйн ударила одного из сотрудников правоохранительных органов. Как позже уточняла прокуратура, свою вину она признала.

Галине Кляйн может грозить штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.



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