Галина Кляйн получила условный срок по делу о применении насилия к силовику

Кировский районный суд Томска признал жену арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галину Кляйн виновной в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, об этом сообщает ТАСС.

«Исправление возможно без изоляции от общества. Суд приговорил признать Кляйн Галину Ивановну виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года», — цитирует ТАСС судью Андрея Федорова.

Суд установил, что в ноябре 2020 года Галина Кляйн нанесла ссадину сотруднику правоохранительных органов, стараясь не пропустить силовиков в квартиру для проведения обысков по делу мэра Томска.

Судья вынес именно такое наказание, о котором просила прокуратура. При этом сторона защиты просила назначить минимально возможное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, обыск в квартире Ивана и Галины Кляйн прошел в день задержания мэра Томска, 13 ноября 2020 года. Через несколько дней появились сообщения о том, что жену мэра обвиняют в применении насилия к одному из силовиков, проводивших обыск. На судебном заседании в марте Галина Кляйн признала вину.