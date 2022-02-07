Гаджеты и посылки: как живет в психбольнице 20-летний Максим Степанищев, которого обвиняют в убийстве воспитанника интерната

Уполномоченный по правам человека Елена Карташова рассказала, как складывается жизнь бывшего воспитанника интерната в Тунгусово 20-летнего Максима Степанищева, которого обвиняют в убийстве 15-летнего подростка Жени Ерошевского. Суд над Максимом пока приостановлен, его признали недееспособным и теперь его права и интересы представляет опека Ленинского района.

Максим Степанищев Максим Степанищев

В декабре 2020 года в областном государственном казенном учреждении для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» погиб 15-летний Женя Ерошевский. По словам адвоката Юлии Копейкиной, защищающей другого воспитанника, Максима Степанищева, Максим сел на Женю по поручению одного из сотрудников и просидел на нем 17 минут. О том, как и почему произошла трагедия, мы сняли документальный фильм. Максима обвиняют по ст. 109 ч. 1 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». В конце декабря Молчановский районный суд вынес приговор сотруднице интерната Валентине Клевцовой. Ее признали виновной по двум статьям: 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Сейчас идет суд над медиком Людмилой Адамсон, она обвиняется по ст. 124 ч. 2 УК РФ — неоказание помощи больному.

Суд над Максимом. В коридоре психбольницы. Слева стоит Максим с сотрудниками интерната, справа — представитель прокуратуры и уполномоченный по правам человека Елена Карташова Суд над Максимом. В коридоре психбольницы. Слева стоит Максим с сотрудниками интерната, справа — представитель прокуратуры и уполномоченный по правам человека Елена Карташова

Как отмечают в аппарате уполномоченного, Максим живет в психиатрической больнице с декабря 2020 и ждет решения суда. Елена Карташова продолжает следить за его судьбой. В конце декабря 2021 Елена Карташова посетила Томскую областную психиатрическую больницу, где встретилась с Максимом и другими пациентами отделения № 17. «Сейчас он совершеннолетний, но его интеллектуальное развитие соответствует уровню малолетнего ребенка. В психиатрическую больницу он попал после трагической гибели подростка в Тунгусовском ДДИ. Продолжается суд, по итогам которого будет решен вопрос о применении в отношении Максима принудительных мер медицинского характера. В отношении одной из сотрудниц интерната уже вынесен обвинительный приговор», — комментируют в аппарате омбудсмена. После госпитализации Максима признали недееспособным. Администрация Ленинского района Томска защищает его права как опекун. У Максима инвалидность, он плохо видит, ему нельзя смотреть телевизор и читать.

Для него основной способ общения с внешним миром – через слух. Несколько раз Максим просил купить ему наушники в больницу. В связи со спецификой стационарного лечения в ТКПБ и особым контингентом больных, желательно, чтобы наушники были беспроводными, работающими без подключения к другим гаджетам, на батарейках или с аккумулятором большого объема, который не нуждается в частой подзарядке, — отмечают правозащитники.

Психиатрическая больница в Томске Психиатрическая больница в Томске