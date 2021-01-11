Футбольная академия открылась при ФК «Томь»

С 11 января при клубе «Томь» официально заработала футбольная академия. Этот статус дали томской футбольной школе, которая действует в регионе больше 20 лет.

«Это новые возможности и дополнительная помощь от РФС: выделение новых искусственных полей, качественного тренировочного оборудования и спортинвентаря. Это обучение наших тренеров на более высоком уровне, проведение различных семинаров. Это дополнительная возможность встречаться с детско-юношескими командами высокого уровня за пределами Сибирского региона. В частности, рассматривается вопрос об участии нашей команды в ЮФЛ – Юношеской футбольной лиге. Словом, большое количество различных новых дел и мероприятий, которые, безусловно, пойдут на пользу развитию детско-юношеского футбола, да и всего футбола Томска и нашей области», — комментирует руководитель Футбольной Академии Сергей Тисленко.





Он добавил, что за последние месяцы ФК «Томь» получил от РФС два современных искусственных футбольных покрытия размером 60 на 30 метров. Одно из них планируется разместить на территории стадиона «Труд», где будет сооружен каркасно-тентовый ангар, внутри которого постелют полученное покрытие, чтобы воспитанники футбольного центра могли заниматься в закрытом помещении в любую погоду. Второе присланное искусственное поле будет также использоваться для тренировок детских команд в виде открытой спортивной площадки.





Напомним, в декабре 2020 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола с Российским футбольным союзом и Министерством спорта РФ. Помимо создания футбольной академии обсуждалось строительство нескольких манежей и возможное появление нового футбольного клуба.





В настоящее время «Томь» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. За 26 игр команда одержала всего четыре победы, пять раз сыграла вничью, а еще в 17 играх потерпела поражение. Пока у клуба 17 очков.