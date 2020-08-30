Фудзияма и утро Бакчара: в Ботсаду ТГУ появилась новая экспозиция флоксов

В Ботаническом саду ТГУ, отмечающем свое 140-летие, сформирована новая большая экспозиция флоксов. Тематически она разбита на группы – по сортам, названным в честь великих людей, сказок, географических мест и явлений природы. На создание композиции у сотрудников Ботанического сада ушло два года, сообщает пресс-служба ТГУ.

«В мире насчитывается более 5000 сортов флоксов. Благодаря современной селекции их количество постоянно увеличивается. В фондах Ботсада сейчас 300 сортов, – рассказывает заместитель директора СибБС ТГУ, куратор коллекции флоксов Ботсада Алина Бутенкова. – Пик популярности этих растений пришелся на послевоенное время. Людям не хватало красок, радости, праздника. Нарядные яркие флоксы позволяли компенсировать эту нехватку. Позволить себе их выращивание могли как опытные цветоводы, так и начинающие любители, поскольку эти цветы непривередливы, их достаточно просто размножать, они весьма живучи, переносят как прохладный климат, так и жаркий. Родиной флоксов является Северная Америка».

В новой экспозиции флоксов выделены четыре сектора. В одном из них посажены сорта, названные в честь великих людей. Здесь можно «встретить» Франца Шуберта, Рембрандта, Сандро Ботичелли, Клеопатру, Фаину Раневскую, Алису Фрейндлих.

Второй сектор посвящен сказкам народов мира. Здесь растут сорта Конек-горбунок, Дракон, Феникс, Черномор, Красная шапочка, Золушка, Валькирия, Уральские сказы и другие. Третий сформирован из сортов с именами людей – Ксения, Станислав, Ярославна, Дэвид, Лаура, Евгения. Часть экспозиции отдана под растения, названия которых ассоциированы с географическими местами либо природными явлениями: Red Caribbean (Красные Карибы), Арктика, Фудзияма, Утро Бакчара, Снежок, Starfire (звездный огонь) и многие другие.