ФСИН: Состояние здоровья Ивана Кляйна удовлетворительное

В ответ на публикации СМИ об ухудшении здоровья Ивана Кляйна УФСИН России по Томской области сообщило, что медицинские сотрудники МСЧ-70 ФСИН России контролируют состояние здоровья всех подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1. «И. Кляйн получает в СИЗО-1 необходимое амбулаторное лечение по поводу имеющихся у него хронических заболеваний. Организованы консультации специалистов из территориальных учреждений областного здравоохранения. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное», — сообщает в официальном пресс-релизе региональный УФСИН.

Напомним, что сегодня утром, комментируя возбуждение второго уголовного дела в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, адвокаты сообщили, что здоровье их подзащитного серьезно ухудшилось. Защита Ивана Кляйна уверена, что второе уголовное дело используется как предлог, чтобы продлить Ивану Кляйну меру содержания под стражей.





«До настоящего времени какие-либо уведомления по этому поводу (второе уголовное дело – прим. ред.) ни самому Кляйну, ни его защитникам не поступали, содержание постановления нам не известно. Уже это наталкивает на мысль, что это, скорее, очередной пиар-ход перед продлением срока содержания Кляйна И.Г. под стражей, а не работа по выявлению каких-либо реальных преступлений. Тем более что с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья Кляйна И.Г. законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей не имеется», — пишут адвокаты.