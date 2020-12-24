ФСИН: Состояние здоровья Ивана Кляйна удовлетворительное
В ответ на публикации СМИ об ухудшении здоровья Ивана Кляйна УФСИН России по Томской области сообщило, что медицинские сотрудники МСЧ-70 ФСИН России контролируют состояние здоровья всех подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1. «И. Кляйн получает в СИЗО-1 необходимое амбулаторное лечение по поводу имеющихся у него хронических заболеваний. Организованы консультации специалистов из территориальных учреждений областного здравоохранения. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное», — сообщает в официальном пресс-релизе региональный УФСИН.
Напомним, что сегодня утром, комментируя возбуждение второго уголовного дела в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, адвокаты сообщили, что здоровье их подзащитного серьезно ухудшилось. Защита Ивана Кляйна уверена, что второе уголовное дело используется как предлог, чтобы продлить Ивану Кляйну меру содержания под стражей.
«До настоящего времени какие-либо уведомления по этому поводу (второе уголовное дело – прим. ред.) ни самому Кляйну, ни его защитникам не поступали, содержание постановления нам не известно. Уже это наталкивает на мысль, что это, скорее, очередной пиар-ход перед продлением срока содержания Кляйна И.Г. под стражей, а не работа по выявлению каких-либо реальных преступлений. Тем более что с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья Кляйна И.Г. законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей не имеется», — пишут адвокаты.
Напомним, Иван Кляйн был задержан в пятницу, 13 ноября 2020 года. 14 ноября Кировский районный суд отправил мэра Томска в СИЗО до 13 января 2021 года. В день выбора меры пресечения для задержанного мэра сотни томичей подписали за него поручительства. В зале суда лично поручились за мэра директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской Думы Елена Ульянова и Владимир Самокиш, директор АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов и главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Однако, несмотря на столь широкую поддержку, Ивана Кляйна арестовали на два месяца.
Позже судья областного суда Юрий Кривошеин отклонил прошение адвокатов об изменении меры пресечения для Ивана Кляйна.
Адвокаты Ивана Кляйна считают, что «дело Ивана Кляйна шито белыми нитками» и что мэр Томска невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Иван Кляйн не признает свою вину.
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