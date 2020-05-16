ФСИН: силу и спецсредства во время бунта в ангарской колонии применили к 415 заключенным

Федеральная служба исполнения наказания рассказала, что силу и спецсредства во время бунта в ангарской колонии № 15 применили к 415 заключенным. Основатель правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что заключенных «просто там забивали».

Антирекорд: врио начальника ПУ ФСИН сообщил мне, что в отношении 415 заключенных в Иркутской ИК-15 спецназ и бойцы ФСИН применили физ. силу и спецсредства, — написал Владимир Осечкин на своей странице в Facebook. — То есть их просто там забивали. Потому и прячут массово, и адвокатов не пускают. А вот лояльные силовикам УПЧ и ОНК поддакивают ФСИНу, что никаких жалоб у заключенных нет. То есть избили 415 человек, подавляя акцию протеста против пыток, а у тех жалоб нет. Это и есть ГУЛАГ 21 века.

В ответе ФСИН правозащитнику говорится, что физическую силу и спецсредства применяли «в целях пресечения массовых беспорядков» в колонии. Огнестрельное оружие, как утверждают в документе, не применялось.





Напомним, бунт в ангарской колонии ИК-15 начался 9 апреля и продолжался два дня. Во время беспорядков 17 заключенных вскрыли себе вены в знак протеста против издевательств со стороны сотрудников ФСИН и условий содержания. После подавления бунта стало известно о двоих погибших из числа осужденных. При этом министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью заявил, что бунт в колонии был «срежиссирован извне», а правозащитникам заплатили, чтобы «раскачивать ситуацию в масс-медиа».





Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности исправительного учреждения». По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из заключенных ИК-15 не подчинился требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. В это время несколько других заключенных нанесли себе повреждения и напали на одного из сотрудников УФСИН. Для выяснения обстоятельств случившегося следователи допросили осужденных и руководство колонии.





Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН с просьбой расследовать бунт в ангарской ИК-15, при котором погибли двое заключенных. Также правозащитники просят ООН спросить правительство РФ о том, кто отдал приказ о жестком подавлении бунта, применении оружия, причинах волнений, а также о возможных погибших и совершивших суицид заключенных.





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