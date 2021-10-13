ФСБ задержала управделами губернатора Алтайского края по делу о срыве госконтракта

Сотрудники ФСБ задержали управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. Его обвиняют в нанесении ущерба бюджету региона на 19 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Степанова задержали утром 12 октября. В его отношении завели дела об использовании должностных полномочий в корыстных целях (часть 1 статьи 285 УК) и превышение полномочий с нарушением интересов государства или общества (часть 1 статьи 286 УК).

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, в 2016 году управление разработало проектно-сметную документацию по строительству гаража-стоянки в Барнауле. Власти определили подрядчика, заключив с ним контракт на сумму более 80 миллионов рублей.

«Для снижения затрат заказчик совместно с подрядчиком приняли решение о внесении изменений в документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. Однако на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в суд для возмещения затрат», — сообщили в ФСБ.

В 2020 году Степанов распорядился выделить из бюджета региона 19 миллионов рублей на оплату исковых требований подрядчика, который выиграл суд.

Степанов занял пост управделами губернатора края в 2018 году. Годом ранее под следствие попал его предшественник Алексей Белобородов. В 2020 году он получил 3 года лишения свободы и штраф в 4 миллиона рублей за получение взятки и растрату бюджетных средств. В сентябре года Белобородов получил условно-досрочное освобождение, поскольку ему зачли срок в СИЗО и под домашним арестом.