ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружия в 16 регионах России

ФСБ России выявила крупную подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны, в том числе, и на территории Томской области.

Так, по данным ФСБ, в подпольной сети участвовали жители Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, пишет РБК.





В результате обысков по местам проживания и работы нелегальных оружейников сотрудники спецслужбы изъяли свыше 7 кг взрывчатых веществ и 193 единицы огнестрельного оружия: четыре пулемета (РПК, MG, ZB-30), 11 автоматов (АК-74, АКМС, АКС-74У), семь пистолетов-пулеметов (ППШ, ППС, Thompson, МР-38, МР-40, М-56), 92 винтовки, карабина и ружья (СВД, Мосина, ТОЗ, Mauser, CZ), 79 пистолетов и револьверов (АПС, ПЯ, ПСМ, ПМ, ТТ, Glock, Luger, Walther, Beretta, Colt, Наган).





Кроме того, у подпольных оружейников изъяли два гранатомета РПГ-18, 13 ручных осколочных гранат («Ф-1», РГД-5, РГН, РКГ), около 8 тыс. патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, два приспособления для бесшумной стрельбы, а также различные части оружия и оборудование для изготовления боеприпасов.





В результате операции пресечена деятельность десяти подпольных мастерских по переделке оружия.