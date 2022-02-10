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ФСБ сообщила о задержании 14 человек, причастных к лжеминированиям по всей России

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Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в ряде регионов России 14 человек, причастных к ложным сообщениям о минированиях. Ведомство заявляет, что террористические угрозы подозреваемые распространяли «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».

По данным ФСБ, задержанные состояли в «сваттинговых» (сваттингом называют ложный вызов силовых ведомств на конкретный адрес) интернет-сообществах. Одним из организаторов служба безопасности называет 23-летнего украинца Антона Осипчука. Эту же группу считают причастной к лжеминированиям в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках.

Как пишет телеграм-канал «Борус», одним из задержанных является ученик красноярской школы № 8 «Созидание». Именно в Красноярске в начале этого года лжеминирования фиксировали особенно часто. Несколько дней подряд в городе из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуировали несколько десятков школ — чтобы прекратить эвакуации Росгвардии пришлось взять все школы города под свою охрану.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о заведомо ложных сообщениях, о террористической угрозе в целях дестабилизации деятельности органов власти и тех же деяниях, совершенных в отношении социальных объектов (части 2 и 3 статьи 207 УК).

Напомним, волна лжеминирований по всей России началась в середине января. В Томске сообщение о минировании пришло в местное отделение «Единой России», на место приехали силовики, не обнаружившие в здании взрывных устройств. Больше «минирование» не повторялось, неизвестно, выдвигал ли автор письма какие-либо требования.

В январе звонки о «минированиях» поступали в Свердловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской и других областях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начальникам региональных управлений СК провести проверки по этим происшествиям.

Первая волна сообщений о минировании прокатилась в России в 2017. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков. По одной из версий, поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».

 

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