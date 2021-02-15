ФСБ сообщила о задержании террористов в Новосибирске и Томске

Сотрудники управлений ФСБ России задержали участников межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад»*, сообщает «Интерфакс-Россия». Задержания прошли в Новосибирске и в Томске.





«В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении.





По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно занимались финансированием террористов. В настоящее время они находятся под стражей.