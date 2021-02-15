ФСБ сообщила о задержании террористов в Новосибирске и Томске

Сотрудники управлений ФСБ России задержали участников межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад»*, сообщает «Интерфакс-Россия». Задержания прошли в Новосибирске и в Томске.
«В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно занимались финансированием террористов. В настоящее время они находятся под стражей.
«Катиба Таухид валь — Джихад» — это террористическая организация, запрещенная в России. На их счету несколько терактов в России, Киргизии, Швеции и других странах.
По данным РИА-Новости, за последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20.