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15 февраля,
2021
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ФСБ сообщила о задержании террористов в Новосибирске и Томске

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Сотрудники управлений ФСБ России задержали участников межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад»*, сообщает «Интерфакс-Россия». Задержания прошли в Новосибирске и в Томске.


«В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении.


По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно занимались финансированием террористов. В настоящее время они находятся под стражей. 

«Катиба Таухид валь — Джихад» — это террористическая организация, запрещенная в России. На их счету несколько терактов в России, Киргизии, Швеции и других странах.


По данным РИА-Новости, за последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20.

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