ФСБ обвинила новосибирского журналиста в организации акции 31 января в поддержку Навального
Силовики объявили журналиста Тайги.инфо Алексею Мазуру «организатором» акции протеста в Новосибирске, хотя он должен просто освещать эту акцию по редакционному заданию, сообщает издание.
К Мазуру пришли три силовика. Помощник зампрокурора города Игоря Стасюлиса вручил ему «предостережение о недопустимости нарушения закона».
«В прокуратуру города из УФСБ по Новосибирской области поступили сведения, что группой граждан 31 января 2021 года с <…> планируется проведение акций протеста в форме шествия от станции метро „Красный проспект“ до сквера Героев Революции с целью выражения поддержки Навального, высказыванием требований об его освобождении с использованием плакатов и иных средств наглядной агитации», — говорится в документе, который есть в распоряжении редакции.
В «предостережении» Мазур назван «организатором планируемого несогласованного мероприятия». При этом он нигде не анонсировал акцию, рассказал он Тайге.инфо.
Сам Мазур связал действия силовиков с тем, что баллотировался в горсовет Новосибирска от независимой коалиции «Новосибирск 2020». Кроме того, он посетил в спецприемнике депутата горсовета Сергея Бойко, арестованного перед массовой акцией 23 января и готовит с ним интервью.
Более того, Мазур по редакционному заданию будет освещать запланированную акцию 31 января как журналист. Об этом же журналист написал в документе, который ему принес прокурор с подачи ФСБ.
Добавим, что подобные предупреждения сотрудники органов правопорядка вручали и в других городах. В частности, его принесли руководителю штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой.
«Многие избиратели жалуются мне, что последние месяцы невозможно попасть на прием ни к чиновникам, ни к прокурорам. <...>Но вот у нас проблем с этим нет: перед прошлой акцией сотрудники Комитета общественной безопасности при мэрии лично доставили нам в штаб отказы в проведении акции, а теперь прокуратура посылает к нам помощников прокуроров района, чтобы вручить очередное предостережение (подписанное самими прокурорами районов) о недопустимости проведения. В общем, дорогие сограждане, не получается встретиться с представителями исполнительной власти — пишите, организуем встречу прямо у нас в офисе», — написала Ксения.
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