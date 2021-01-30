ФСБ обвинила новосибирского журналиста в организации акции 31 января в поддержку Навального

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Силовики объявили журналиста Тайги.инфо Алексею Мазуру «организатором» акции протеста в Новосибирске, хотя он должен просто освещать эту акцию по редакционному заданию, сообщает издание.

К Мазуру пришли три силовика. Помощник зампрокурора города Игоря Стасюлиса вручил ему «предостережение о недопустимости нарушения закона».

«В прокуратуру города из УФСБ по Новосибирской области поступили сведения, что группой граждан 31 января 2021 года с <…> планируется проведение акций протеста в форме шествия от станции метро „Красный проспект“ до сквера Героев Революции с целью выражения поддержки Навального, высказыванием требований об его освобождении с использованием плакатов и иных средств наглядной агитации», — говорится в документе, который есть в распоряжении редакции.

В «предостережении» Мазур назван «организатором планируемого несогласованного мероприятия». При этом он нигде не анонсировал акцию, рассказал он Тайге.инфо.

Сам Мазур связал действия силовиков с тем, что баллотировался в горсовет Новосибирска от независимой коалиции «Новосибирск 2020». Кроме того, он посетил в спецприемнике депутата горсовета Сергея Бойко, арестованного перед массовой акцией 23 января и готовит с ним интервью.

Более того, Мазур по редакционному заданию будет освещать запланированную акцию 31 января как журналист. Об этом же журналист написал в документе, который ему принес прокурор с подачи ФСБ.