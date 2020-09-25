ФСБ не стала выяснять, почему за Алексеем Навальным следили в Сибири

Ранее в «Московском комсомольце» была опубликована статья, в которой подробно рассказывалось, чем занимался Алексей Навальный во время поездки в Сибирь. В материале со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах издание писало, что во время поездки Навального в Сибирь за ним велась скрытая слежка. В издании даже приводился перечень продуктов, которые приобретали сторонники Алексея в магазине, описывалось, какие машины следовали за автомобилем политика до Томска. При этом сам Алексей Навальный старался не афишировать, где он сейчас находится.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





Один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов говорил, что для полного выздоровления Алексею Навальному потребуется около года.



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