Добрые новости
14 мая,
2020
1
фото
Новости

ФСБ ликвидировала в Томске подпольную мастерскую по производству оружия

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники ФСБ и полицейские ликвидировали в Томске подпольную мастерскую, где изготавливали огнестрельное оружие и боеприпасы. В мастерской силовики нашли пять единиц огнестрельного оружия и патроны.

ФСБ ликвидировала в Томске подпольную мастерскую по производству оружия

Обнаружены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты «ТТ», «ПМ», револьвер «Наган», автомат «АКМ», «СКС»), а также боеприпасы различного калибра, – цитирует сообщение пресс-службы ФСБ «Интерфакс». – Проведенным исследованием данное огнестрельное оружие признано боевым.

В отношении двух предполагаемых производителей оружия возбудили уголовное дело, мужчины признались в преступлении. Сейчас силовики выясняют, занимались ли задержанные продажей оружия.


Напомним, в марте 2020 года ФСБ выявила подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны, в том числе и на территории Томской области. Тогда сотрудники службы безопасности изъяли свыше 7 кг взрывчатых веществ и 193 единицы огнестрельного оружия: четыре пулемета (РПК, MG, ZB-30), 11 автоматов (АК-74, АКМС, АКС-74У), семь пистолетов-пулеметов (ППШ, ППС, Thompson, МР-38, МР-40, М-56), 92 винтовки, карабина и ружья (СВД, Мосина, ТОЗ, Mauser, CZ), 79 пистолетов и револьверов (АПС, ПЯ, ПСМ, ПМ, ТТ, Glock, Luger, Walther, Beretta, Colt, Наган). Кроме того, у подпольных оружейников нашли два гранатомета РПГ-18, 13 ручных осколочных гранат («Ф-1», РГД-5, РГН, РКГ), около 8 тыс. патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, два приспособления для бесшумной стрельбы, а также различные части оружия и оборудование для изготовления боеприпасов.

Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.