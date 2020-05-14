ФСБ ликвидировала в Томске подпольную мастерскую по производству оружия

Сотрудники ФСБ и полицейские ликвидировали в Томске подпольную мастерскую, где изготавливали огнестрельное оружие и боеприпасы. В мастерской силовики нашли пять единиц огнестрельного оружия и патроны.

В отношении двух предполагаемых производителей оружия возбудили уголовное дело, мужчины признались в преступлении. Сейчас силовики выясняют, занимались ли задержанные продажей оружия.





Напомним, в марте 2020 года ФСБ выявила подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны, в том числе и на территории Томской области. Тогда сотрудники службы безопасности изъяли свыше 7 кг взрывчатых веществ и 193 единицы огнестрельного оружия: четыре пулемета (РПК, MG, ZB-30), 11 автоматов (АК-74, АКМС, АКС-74У), семь пистолетов-пулеметов (ППШ, ППС, Thompson, МР-38, МР-40, М-56), 92 винтовки, карабина и ружья (СВД, Мосина, ТОЗ, Mauser, CZ), 79 пистолетов и револьверов (АПС, ПЯ, ПСМ, ПМ, ТТ, Glock, Luger, Walther, Beretta, Colt, Наган). Кроме того, у подпольных оружейников нашли два гранатомета РПГ-18, 13 ручных осколочных гранат («Ф-1», РГД-5, РГН, РКГ), около 8 тыс. патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, два приспособления для бесшумной стрельбы, а также различные части оружия и оборудование для изготовления боеприпасов.



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