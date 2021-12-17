Председатель томской ОНК: Тысяче заключенных самим тесно в колонии на Южной

К исправительной колонии строго режима №4 или «зоне на Южке» последнее время в Томске повышенный интерес. Все дело в кампусе. Часть томской общественности считает, что было бы более целесообразно построить новый студгородок рядом с уже имеющимся. Тем более что сам УФСИН говорит о вынесении колоний и СИЗО за пределы городов.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Томской области Иван Шевелев рассказал ТВ2, что в ИК-4 на Нахимова сейчас содержится более тысячи человек. По его мнению, самой колонии очень мало места для такого количества человек. Многие помещения колонии не соответствуют нормативам.

«Тем более, что у томского УФСИН есть земля, на которой можно строить, - говорит Иван Шевелев. - Это первое. Второе: по концепции развития ФСИН, до 2030 года запланировано строительство комплексных зданий. Там будут находиться следственный изолятор, исправительные колонии, исправительные центры и колонии-поселения. Все в одном месте. Такие комплексы есть в Сербии, в Польше. Отлично функционируют, удобны для всех. Сейчас такой комплекс строится в Калуге».

По мнению главы томской ОНК, местным властям строительство такого комплекса в Томской области было бы выгодно. Освободились бы участки земли, где находятся ЛИУ-1 на Суворова, СИЗО на Пушкина, ИК-3 на Бактине, ВК-2 на АРЗЕ. «Для города — это был бы большой плюс, тем более, что ИК-4 находится в студенческом месте и она там больше не нужна сейчас», делает вывод Иван Шевелев.