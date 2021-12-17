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Председатель томской ОНК: Тысяче заключенных самим тесно в колонии на Южной

ТВ2 ТВ2

К исправительной колонии строго режима №4 или «зоне на Южке» последнее время в Томске повышенный интерес. Все дело в кампусе. Часть томской общественности считает, что было бы более целесообразно построить новый студгородок рядом с уже имеющимся. Тем более что сам УФСИН говорит о вынесении колоний и СИЗО за пределы городов. 

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Томской области Иван Шевелев рассказал ТВ2, что в ИК-4 на Нахимова сейчас содержится более тысячи человек. По его мнению, самой колонии очень мало места для такого количества человек. Многие помещения колонии не соответствуют нормативам.

«Тем более, что у томского УФСИН есть земля, на которой можно строить, - говорит Иван Шевелев. -  Это первое. Второе: по концепции развития ФСИН, до 2030 года запланировано строительство комплексных зданий. Там будут находиться следственный изолятор, исправительные колонии, исправительные центры и колонии-поселения. Все в одном месте. Такие комплексы есть в Сербии, в Польше. Отлично функционируют, удобны для всех. Сейчас такой комплекс строится в Калуге».

По мнению главы томской ОНК, местным властям строительство такого комплекса в Томской области было бы выгодно. Освободились бы участки земли, где находятся ЛИУ-1 на Суворова, СИЗО на Пушкина, ИК-3 на Бактине, ВК-2 на АРЗЕ. «Для города — это был бы большой плюс, тем более, что ИК-4 находится в студенческом месте и она там больше не нужна сейчас», делает вывод Иван Шевелев. 

Автор:  УФСИН Томской области
ИК-4
Автор:  УФСИН Томской области
ИК-4

Колонию на Нахимова построили в 1951-м, когда район Южной был практически промзоной, пригородом с кирпичным заводом, рабочими бараками и ж/д тупиком. Собственно и само учреждение было организовано, в основном, для обеспечения рабочей силой кирпичного завода. С 1961 года ИК-4 стала колонией строгого режима. 

В колонии действует Центр трудовой адаптации. Согласно информации на сайте ИК-4, осужденные постоянно расширяют ассортимент выпускаемых изделий и открывают новые цеха. Так, в 2015 году были освоены новые виды продукции: выпечка кондитерских изделий, изготовление металлических баков, детских игровых комплексов, пошив детской одежды. В 2016 году открыто производство рационов питания для спецконтингента и сотрудников. В 2017 году запущено производство кормов для животных, а в 2018 году открыт новый участок по переработке муки.

В настоящее время ЦТАО специализируется на следующих видах производства: металлообработка, швейное производство, деревообработка, авторемонт, выпечка кондитерских изделий, изготовление готовых блюд, выпуск кормов для животных, упаковка рационов питания, производство муки и фруктовых соков. Работает в колонии свое подсобное хозяйство. Там выращивают свиней.

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