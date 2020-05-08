«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото

4, 5 и 7 мая бригады поздравили 11 ветеранов в Радужном, Академгородке, Просторном, Апреле, Тимирязьевском, Дзержинском и Лоскутово.





Сегодня восемь коллективов с артистами поздравят участников войны в Кировском и Ленинском районах Томска. 9 мая поздравят 39 фронтовиков.





«Театрализованные «фронтовые бригады» подъезжают к дому, где проживает участник Великой Отечественной войны, на украшенных флагами ретро-автомобилях и, стоя перед окнами, исполняют известные военные песни: «Катюша», «Три танкиста», «Смуглянка» и другие. В поздравлениях участвуют артисты ансамбля «Разноцветье», ДК «Маяк», «Светлый», «Томский перекресток», педагоги по вокалу детской музыкальной школы № 2, детской школы искусств № 1 и № 5», — сообщают в мэрии.