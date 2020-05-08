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08 мая,
2020
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«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

4, 5 и 7 мая бригады поздравили 11 ветеранов в Радужном, Академгородке, Просторном, Апреле, Тимирязьевском, Дзержинском и Лоскутово.


Сегодня восемь коллективов с артистами поздравят участников войны в Кировском и Ленинском районах Томска. 9 мая поздравят 39 фронтовиков.


«Театрализованные «фронтовые бригады» подъезжают к дому, где проживает участник Великой Отечественной войны, на украшенных флагами ретро-автомобилях и, стоя перед окнами, исполняют известные военные песни: «Катюша», «Три танкиста», «Смуглянка» и другие. В поздравлениях участвуют артисты ансамбля «Разноцветье», ДК «Маяк», «Светлый», «Томский перекресток», педагоги по вокалу детской музыкальной школы № 2, детской школы искусств № 1 и № 5», — сообщают в мэрии.

«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
«Фронтовые бригады» поздравляют томских ветеранов под окнами. Фото
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