Париж проголосовал за коммунистов и Диденко

По сравнению с предыдущими выборами (2016 год) кажется, что российские оппозиционно настроенные избиратели во Франции полевели: КПРФ улучшила свой результат с почти 9 процентов до 29, то есть в три с половиной раза, обогнав не только "Единую Россию", но и "Яблоко", имевшее в 2016 году лучший результат из оппозиционных партий... Взлет КПРФ сочетается с падением популярности партии "Единая Россия", он связан с ощущением избирателями необходимости "социального поворота" во внутренней российской политике. Тактика "умного голосования" также, похоже, оказала влияние на результаты КПРФ, ЛДПР (по одномандатному округу УГ рекомендовало голосовать за депутата от ЛДПР, что и произошло на участках во Франции - а часть избирателей, вероятно, перенесла этот совет и на голосование по партийным спискам) и "Яблока". Можно полагать, что на рейтинг КПРФ оказала влияние и распространенная ностальгия по советскому обществу ...

Не забудем и о том, что КПРФ меняется, молодеет, и некоторые ее кандидаты в этот раз оказались достаточно близки российским избирателям во Франции. Так, представлявший компартию по нашему "томско-французскому" округу Василий Шипилов - предприниматель, блогер, с симпатией относящийся к Франции и французской культуре, неоднократно бывавший во Франции, способный к конструктивному и критическому взгляду не только на оппонентов, но и на собственную партию - один из таких молодых левых политиков, "совместимых" с российско-западной ментальностью диаспоры. Думаю, что программа КПРФ (усиление социальной защиты граждан, национализация нефте-сырьевого комплекса, демократическая сменяемость власти...) в его исполнении прозвучала для "французских" россиян, по меньшей мере, "не страшно". Вероятно, его участие в предвыборной видеоконференции вместе с кандидатами от "Единой России" и ЛДПР, организованной группой активистов нашей общины, принесло дополнительные голоса в копилку его партии...