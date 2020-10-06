Фотовыставка «Тайная жизнь деревянных домов и их обитателей» откроется в Томске

9 октября в 18:00 в Первом музее славянской мифологии откроется фотовыставка «Тайная жизнь деревянных домов и их обитателей» – памяти известной томской журналистки, общественного деятеля Елены Макаровой (Изофатовой).

В основу выставки лег документальный фотопроект «Томск. Карта историй», посвященный старинным деревянным зданиям нашего города и тем, кто сознательно выбрал деревянный дом в качестве места своего обитания.





Авторы идеи проекта «Томск. Карта историй» – Ася Вострикова и Наталия Почтарева. Осуществлять этот проект помогала Елена Макарова (Изофатова), которая неоднократно была инициатором проектов по восстановлению исторического облика города и реставрации деревянных домов.





Но деревянный дом интересен не только своими стенами или элементами декора, но и судьбами живущих в нем людей, считают авторы проекта «Томск. Карта историй». «Что происходит за деревянными стенами старых томских домов? Кто поднимается по их лестницам в свои квартиры, — доживающие вместе с домами свой век томичи или романтики с пустыми карманами? Люди, живущие на обочине современности, или же яркие личности, патриоты своего города, для которых «деревянное» означает «живое»? — на эти вопросы попытались ответить авторы проекта.





В создании проекта приняли участие томские фотографы и журналисты. На выставке представлены лучшие кадры из 26 фотоисторий, собранных авторами. Полные версии этих историй можно найти на сайте kartatomsk.ru