Фотоловушки сняли игры рысят в Прибайкальском нацпарке

«Эти кадры появились у нас в результате целенаправленной работы. То, что рысь с потомством есть на этой территории, мне и сотрудникам лесничества было давно известно по следам. «Отметился» на снегу ещё и самец. Столько особей на небольшой территории – признак того, что кормовая база для них достаточна. Например, зайцев в фотозоне значительно прибавилось после того, как были засеяны многолетними культурами кормовые поля. То, что на них выросло, пришлось по нраву и кабанам и изюбрям, концентрация которых стабильно растёт. Сохатый тоже не редкость. Всё сено, заготовленное в стогах в 2021 году, практически съедено; сами поля изрыты. Определённо можно говорить о том, что профессиональные фотографы и туристы «выходного дня» будут ездить в Малышкино не напрасно. Звери им обязательно встретятся! Это место – хорошая альтернатива для знакомства с природой Байкала вне изъезженных мест», — говорит Артур Мурзаханов, помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Рысь обитает на всей территории Прибайкальского национального парка, в том числе на острове Ольхон, но встретить хищника получается не часто, потому что осторожная рысь всячески избегает людей. Наблюдать за животными помогают фотоловушки, которые ежегодно делают по 5-6 серий снимков. Общая численность рыси в национальном парке оценивается в 20-25 особей.