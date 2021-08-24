Фотоконкурс «Вкусное лето с мороженым от "Ангарии"» продолжается

Конкурс фотографий от агентства новостей ТВ2 и фабрики мороженого «Ангария» продолжается. Покажите нам, как вы проводите свое лето!

Условия довольно простые: нужно сделать фото с любым мороженым (в стиле портрет, пейзаж или натюрморт) и отразить на нем свою любовь к лету. Фотографии или приносите к нам в редакцию по адресу улица Елизаровых, 53/2, или присылайте на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «на конкурс». От одного человека на конкурс принимается только одна фотография.