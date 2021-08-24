Фотоконкурс «Вкусное лето с мороженым от "Ангарии"» продолжается
Конкурс фотографий от агентства новостей ТВ2 и фабрики мороженого «Ангария» продолжается. Покажите нам, как вы проводите свое лето!
Условия довольно простые: нужно сделать фото с любым мороженым (в стиле портрет, пейзаж или натюрморт) и отразить на нем свою любовь к лету. Фотографии или приносите к нам в редакцию по адресу улица Елизаровых, 53/2, или присылайте на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «на конкурс». От одного человека на конкурс принимается только одна фотография.
На нашем сайте мы опубликуем общий список участников и их фотографии для конкурса. Победители будут в трех номинациях: по голосованию на сайте, по голосованию жюри и по хештегу.
«По хештегу» — вариант для активных пользователей Инстаграма. Помимо основного участия в конкурсе вы можете опубликовать фото у себя в аккаунте с хештегом #ЛетосМороженымАнгария, отметить нас и аккаунты «Ангарии». Обязательное условие — подписка на инстаграм-аккаунты @fabrika_angaria и @fabrika_angaria_tomsk
Какие призы ждут победителей? Каждый из трех получит большой торт-мороженое «Эладо», весовой пакет «Пломбира на сливках», три «Пломбира на йогурте» с грушевым, клубничным и абрикосовым джемом, а также клубничный рожок «Пломбир на йогурте». Будут и утешительные призы — конечно же, мороженое.
Фабрика мороженого «Ангария» существует с 1956 года и является крупнейшим производителем мороженого в Иркутской области. В Томске сегодня работают пять фирменных магазинов «Ангария». В каждом можно найти более 100 наименований мороженого: в вафельных стаканчиках и рожках, в ванночках и брикетах, эскимо и весовое — классическое, шоколадное и в шоколаде, с ягодами и фруктами, а также пломбир, сваренный на натуральном йогурте с добавлением живых бифидобактерий.
Фирменные магазины «Ангария» находятся в Томске по адресам:
ул. Ференца Мюнниха, 8
ул. Пушкина, 25а
пр. Ленина, 131
пр. Фрунзе, 102
ул. Нефтяная, 7
Ссылка на сайт: www.angaria.ru
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Ссылка на группу в ВК: angaria38