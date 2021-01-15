Фото родинок помогли нескольким жителям Томской области вовремя начать лечение онкологии

Томский областной онкодиспансер подвел итоги акции «ОНКОдозор: проверь родинку!». Оказалось, что за год сервисом воспользовались 1084 человека, а нескольким жителям акция помогла выявить опухолевые новообразования и вовремя приступить к лечению, сообщает Телеграм-канал «Область здоровья».

Суть акции заключается в том, что пациент может сфотографировать подозрительную на его взгляд родинку и отправить фото специалистам через специальный онлайн-сервис, который аккумулирует фото и анкеты. Ресурс начал работать в 2019 году. За это время тестирование на платформе прошли и получили онлайн-консультации дерматологов 1764 пациента.





«Присылаемые снимки обрабатывают онкологи-дерматологи, и если возникает необходимость, приглашают пациентов на прием. За время работы сервиса очно врачи приняли более ста пациентов», — рассказал и.о. главного врача Томского областного онкодиспансера Максим Грищенко.





После очных консультаций у 48 обратившихся врачи выявили доброкачественные новообразования кожи, у 49 — такие кожные образования как кератоз, келоидные рубцы, папилломы и гемангиомы. Еще и семи жителей Томска и Асина при полном обследовании диагностировали злокачественные новообразования и оперативно провели лечение, отметили в Облздраве.





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