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15 января,
2021
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Новости

Фото родинок помогли нескольким жителям Томской области вовремя начать лечение онкологии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский областной онкодиспансер подвел итоги акции «ОНКОдозор: проверь родинку!». Оказалось, что за год сервисом воспользовались 1084 человека, а нескольким жителям акция помогла выявить опухолевые новообразования и вовремя приступить к лечению, сообщает Телеграм-канал «Область здоровья».

Фото родинок помогли нескольким жителям Томской области вовремя начать лечение онкологии
Фото: "Область здоровья"

Суть акции заключается в том, что пациент может сфотографировать подозрительную на его взгляд родинку и отправить фото специалистам через специальный онлайн-сервис, который аккумулирует фото и анкеты. Ресурс начал работать в 2019 году. За это время тестирование на платформе прошли и получили онлайн-консультации дерматологов 1764 пациента.


«Присылаемые снимки обрабатывают онкологи-дерматологи, и если возникает необходимость, приглашают пациентов на прием. За время работы сервиса очно врачи приняли более ста пациентов», — рассказал и.о. главного врача Томского областного онкодиспансера Максим Грищенко.


 После очных консультаций у 48 обратившихся врачи выявили доброкачественные новообразования кожи, у 49 — такие кожные образования как кератоз, келоидные рубцы, папилломы и гемангиомы. Еще и семи жителей Томска и Асина при полном обследовании диагностировали злокачественные новообразования и оперативно провели лечение, отметили в Облздраве.


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ОНКОЛОГиЯ. Специальный проект Агентства новостей ТВ2 и фонда «Жизнь человека»


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