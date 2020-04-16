Forbes: правительство может потратить на борьбу с кризисом еще 1 трлн рублей

Правительство готовится представить второй пакет антикризисных мер стоимостью 1 трлн рублей уже в четверг, передает издание Forbes со ссылкой на источники в Кремле. Cамая «дорогая» мера в обсуждаемом плане — кредитная поддержка системообразующих предприятий.

Более полутриллиона рублей в плане предусмотрено на льготные кредиты и госгарантии для крупных системообразующих предприятий. Также пакет предусматривает поддержку программ иммпортозамещения, меры поддержки в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности. Кроме того, возможно снижение суммы обеспечения по госконтрактам и увеличение авансовых платежей по госзакупкам до 50% от суммы контракта.





На меры социальной поддержки правительство, согласно этому пакету, может выделить около 300 млрд рублей. 153 млрд рублей могут выделить в мае и в июне на выплату зарплаты организациям в пострадавших отраслях в размере МРОТ на одного занятого. Эти деньги смогут получить те предприятия, которые не будут сокращать людей. Возможно расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты средним и крупным предприятиям, на это могут выделить 130 млрд рублей госгарантий.





Малый и средний бизнес по этому плану может получить более 100 млрд рублей поддержки. Около 20 млрд пойдет на предоставление полугодовой отсрочки по уплате страховых взносов для пострадавших компаний, примерно столько же направят на предоставление торговым центрам отсрочки по уплате налогов и страховых взносов на 6 месяцев. Еще 67 млрд рублей выделят на расширение перечня пострадавших отраслей и включение в него торговли непродовольственными товарами. По окончании полугодовых каникул компании смогут выплачивать долги равными долями с октября 2020 по октября 2021.





Forbes добавляет, что о разработке второго антикризисного пакета Михаил Мишустин докладывал президенту еще 1 апреля. 15 апреля истекает срок, в течение которого правительство и ЦБ должно подготовить список мер дополнительной поддержки бизнеса.





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