Forbes: Потанин потерял 3,6 млрд долларов из-за аварий на «Норникеле»
Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов из-за аварий на предприятии, сообщает Forbes. Несмотря на издержки, Потанин остается самым богатым россиянином.
По данным издания, с 4 июня состояние Владимира Потанина сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов. Затраты на устранение последствий разлива 21 тыс. тонн дизтоплива, который экологи назвали крупнейшим в русской Арктике, «Норникель» оценил в 10 млрд рублей. 6 июля Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148,2 млрд рублей, что также привело к резкому падению цен на акции предприятия.
После того как стало известно о разливе 44,5 тонн топлива у красноярского поселка Тухард, акции «Норникеля» снова подешевели, а состояние Владимира Потанина упало на 383 млрд долларов. Несмотря на убытки, Потанин остается богатейшим российским миллиардером.
Компания «Русал», являющаяся одним из главных акционеров «Норникеля», предложила Владимиру Потанину сменить команду менеджеров и перенести офис компании из Москвы в Норильск.
Компания «Русал» серьезно обеспокоена событиями последнего месяца, представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске. Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией, — говорится в заявлении. — Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ.
29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, а восстановление пострадавшей местности может продлиться до десяти лет. По факту аварии вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
27 июня «Норникель» не разрешил вывезти пробы загрязненной воды и почвы на независимую экспертизу в Москву по просьбе журналистов, а на следующий день журналистам и экологам стало известно, что «Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино. Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.
13 июля Росприроднадзор заявил, что на Таймыре, на площадке входящей в «Норникель» компании «Норильсктрансгаз», вылилось больше 44 тонн авиационного топлива. Следственный комитет возбудил дел по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»
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