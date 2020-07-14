Forbes: Потанин потерял 3,6 млрд долларов из-за аварий на «Норникеле»

По данным издания, с 4 июня состояние Владимира Потанина сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов. Затраты на устранение последствий разлива 21 тыс. тонн дизтоплива, который экологи назвали крупнейшим в русской Арктике, «Норникель» оценил в 10 млрд рублей. 6 июля Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148,2 млрд рублей, что также привело к резкому падению цен на акции предприятия.





После того как стало известно о разливе 44,5 тонн топлива у красноярского поселка Тухард, акции «Норникеля» снова подешевели, а состояние Владимира Потанина упало на 383 млрд долларов. Несмотря на убытки, Потанин остается богатейшим российским миллиардером.



Компания «Русал», являющаяся одним из главных акционеров «Норникеля», предложила Владимиру Потанину сменить команду менеджеров и перенести офис компании из Москвы в Норильск.