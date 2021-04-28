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28 апреля,
2021
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Фонтаны начнут работу с 1 мая

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» монтируют оборудование фонтанов, расположенных на Новособорной площади, по ул. Вершинина, в пер. Плеханова, Батенькова, Нахановича и др. Их запуск планируется 1 мая.


Фонтаны будут работать ежедневно в соответствии с графиком с 8 до 23 часов. Один раз в неделю на одном из фонтанов будет проводиться техническое обслуживание. График работы фонтана на Новособорной площади может быть изменен в связи с проведением культурно-массовых мероприятий. Фонтан на ул. Набережная реки Ушайка, 22 начнет работу с 1 июня, до этого времени специалисты его отремонтируют, обновят плитку внутри большой чаши.

Фонтаны начнут работу с 1 мая

Создавать томичам хорошее настроение будет музыкальное сопровождение на Новособорной площади и на ул. Красноармейской в Сквере студенческих отрядов. Планируется, что музыкальные композиции будут звучать трижды в день по 40 минут.


В этом году репертуар стал ярче – в него включены песни о Томске, Победе в Великой Отечественной войне, классические композиции.


Отметим, муниципальное учреждение «Инженерная защита сооружений» обеспечивает работу семи томских фонтанов.

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