Фонтаны начнут работу с 1 мая

Фонтаны будут работать ежедневно в соответствии с графиком с 8 до 23 часов. Один раз в неделю на одном из фонтанов будет проводиться техническое обслуживание. График работы фонтана на Новособорной площади может быть изменен в связи с проведением культурно-массовых мероприятий. Фонтан на ул. Набережная реки Ушайка, 22 начнет работу с 1 июня, до этого времени специалисты его отремонтируют, обновят плитку внутри большой чаши.

Специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» монтируют оборудование фонтанов, расположенных на Новособорной площади, по ул. Вершинина, в пер. Плеханова, Батенькова, Нахановича и др. Их запуск планируется 1 мая.

Создавать томичам хорошее настроение будет музыкальное сопровождение на Новособорной площади и на ул. Красноармейской в Сквере студенческих отрядов. Планируется, что музыкальные композиции будут звучать трижды в день по 40 минут.





В этом году репертуар стал ярче – в него включены песни о Томске, Победе в Великой Отечественной войне, классические композиции.





Отметим, муниципальное учреждение «Инженерная защита сооружений» обеспечивает работу семи томских фонтанов.