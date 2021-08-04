Фонтан образовался на улице Герцена в Томске

Фонтан образовался на проезжей части неподалеку от Герцена, 49 во время гидравлических испытаний тепломагистрали. Специалисты «ТомскРТС» устранили утечку.

Как рассказали ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС», фонтан образовался из-за обнаруженного во время проверки дефекта. Испытания проводились под контролем специалистов, поэтому утечку оперативно ликвидировали.

В пресс-службе организации добавляют, что вода при испытаниях применяется не горячая, поэтому не представляет опасности для окружающих.