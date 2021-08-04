{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Фонтан образовался на улице Герцена в Томске
Новости

Фонтан образовался на улице Герцена в Томске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Фонтан образовался на проезжей части неподалеку от Герцена, 49 во время гидравлических испытаний тепломагистрали. Специалисты «ТомскРТС» устранили утечку. 

Как рассказали ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС», фонтан образовался из-за обнаруженного во время проверки дефекта. Испытания проводились под контролем специалистов, поэтому утечку оперативно ликвидировали. 

В пресс-службе организации добавляют, что вода при испытаниях применяется не горячая, поэтому не представляет опасности для окружающих. 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.