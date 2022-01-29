Фонд ЖКХ: у Томской области есть небольшие риски по срокам расселения аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил шесть регионов, рискующих вовремя не выполнить план расселения аварийного жилья на 2019-2021 годы. Риски Томской области, где программа выполнена на 85%, в Фонде оценили как невысокие.

Всего, по данным Фонда ЖКХ, на 2019-2021 годы был запланирован переезд 207 тысяч человек, фактически переехали из аварийного жилья почти 269 тысяч россиян. При этом некоторые регионы план по программе перевыполнили (например, Иркутская область и Ханты-Манскийский Автономный округ, которые переселили в два раза больше людей, чем предполагалось).

Есть также и отстающие регионы, которые рискуют не завершить программу в срок: это Тыва и Еврейской Автономный Округ, где выполнено лишь 16% и 50% от плана соответственно. Небольшие риски есть в Томской (85%) и Омской (74%) областях. В зоне риска находятся также Кабардино-Балкария (55%) и Дагестан (80%), но там, уверены эксперты, расселение завершится в срок.

В администрации Томской области с наличием рисков по срокам переселения не согласились. «Попадание в зону риска считаем некорректным. Региональная программа по расселению граждан реализуется поэтапно: <…> этап 2021 года рассчитан к реализации на два года (2021-2022). На данный момент он выполнен на 85%», — заявили в областном департаменте архитектуры и строительства.

Кроме того, как уверяют власти региона, расселение аварийных домов в Томской области завершится раньше намеченного срока. Программа действует до 2025 года, но региональные власти заключили с Фондом содействия реформированию ЖКХ допсоглашение, по которому срок реализации программы в Томской области сокращен до 2023 года.