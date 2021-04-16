Фонд Памяти помог Музею раскулаченных в томской Палочке погасить долг за электричество
Накануне «Фонд увековечивания памяти жертв политических репрессий» (Фонд Памяти), который был учрежден Музеем истории ГУЛАГа, помог Центру памяти раскулаченных в томской Палочке заплатить долг за электричество. Пожертвование от Фонда памяти в размере 110 тысяч рублей одна из создательниц «Музея кулака-лишенца» Ирина Янченко сразу же перечислила на счет Энергосбыта. Таким образом, очередная, образовавшаяся в 2021 году, задолженность Центра раскулаченных за свет погашена полностью.
Напомним, что долг за свет у Центра памяти раскулаченных, который был открыт в конце августа 2020 года в Верхнекетском районе на деньги президентского гранта, начал копиться с осени. По словам Ирины Янченко, проблема возникла из-за того, что вместо небольшой совхозной конторы с печным отоплением под центр местными властями было выделено двухэтажное здание пустующей 10 лет школы.
Власти также настояли на установке неэкономичного электрического котла, который каждый месяц расходует электричества на 40 с лишним тысяч рублей. Такие высокие расходы на коммунальные услуги в грант заложены не были, поэтому стал копиться долг. На середину декабря он составлял около 70 тысяч рублей. И Центр оказался на грани закрытия — энергетики предупредили об отключении Центра от электричества.
Основательницы Центра памяти запустили кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе planeta.ru. Рассчитали, что сумма в 130 тысяч рублей покроет и долг, и будущие расходы на свет до февраля. Люди пожертвовали более 158 тысяч. За вычетом 10% комиссионных краудфандинговая платформа перечислила Центру памяти 143 тысячи — их Ирина Янченко сразу же перевела на счет Томскэнергосбыта. Но на 10 января 2021 года все еще оставались должны около 10 тысяч рублей. К апрелю сумма долга выросла до 110 тысяч рублей.
«Сейчас, надеюсь, скоро отключим отопление, и ничего больше не будем должны», — говорит Ирина Янченко.
Центр памяти раскулаченных появился в Палочке в результате двухлетней работы местных жительниц — Ирины Янченко и Гульнары Корягиной. Летом 2018 года в окрестностях села они нашли несколько массовых захоронений спецпереселенцев. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда, в Верхнекетский район, на баржах с Алтая привезли раскулаченных. К 1933 году из этапа в 7800 человек в живых осталось около 700 — люди умирали от голода, болезней и непосильного труда. Ирина с Гульнарой решили открыть в Палочке мемориал кулаку-лишенцу. Дважды выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена более 1200 семей, переселенных в Палочку. И спустя два года, в августе 2020-го, в рамках гранта открыли в Палочке Центр памяти раскулаченных — с музеем и архивом. В 2020 году Ирина Янченко и Гульнара Корягина стали героинями фильма ТВ2 «Яма. Дорога спецпереселенцев».
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