Фонд Памяти помог Музею раскулаченных в томской Палочке погасить долг за электричество

Накануне «Фонд увековечивания памяти жертв политических репрессий» (Фонд Памяти), который был учрежден Музеем истории ГУЛАГа, помог Центру памяти раскулаченных в томской Палочке заплатить долг за электричество. Пожертвование от Фонда памяти в размере 110 тысяч рублей одна из создательниц «Музея кулака-лишенца» Ирина Янченко сразу же перечислила на счет Энергосбыта. Таким образом, очередная, образовавшаяся в 2021 году, задолженность Центра раскулаченных за свет погашена полностью.

Напомним, что долг за свет у Центра памяти раскулаченных, который был открыт в конце августа 2020 года в Верхнекетском районе на деньги президентского гранта, начал копиться с осени. По словам Ирины Янченко, проблема возникла из-за того, что вместо небольшой совхозной конторы с печным отоплением под центр местными властями было выделено двухэтажное здание пустующей 10 лет школы.

Власти также настояли на установке неэкономичного электрического котла, который каждый месяц расходует электричества на 40 с лишним тысяч рублей. Такие высокие расходы на коммунальные услуги в грант заложены не были, поэтому стал копиться долг. На середину декабря он составлял около 70 тысяч рублей. И Центр оказался на грани закрытия — энергетики предупредили об отключении Центра от электричества.





Основательницы Центра памяти запустили кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе planeta.ru. Рассчитали, что сумма в 130 тысяч рублей покроет и долг, и будущие расходы на свет до февраля. Люди пожертвовали более 158 тысяч. За вычетом 10% комиссионных краудфандинговая платформа перечислила Центру памяти 143 тысячи — их Ирина Янченко сразу же перевела на счет Томскэнергосбыта. Но на 10 января 2021 года все еще оставались должны около 10 тысяч рублей. К апрелю сумма долга выросла до 110 тысяч рублей.