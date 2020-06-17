Фонд «Обыкновенное чудо» выиграл президентский грант на реабилитацию детей-инвалидов
Томский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» выиграл президентский грант с проектом по комплексной спортивной реабилитации детей-инвалидов. Проект «Чудо-спорт» при фонде существует с 2012 года. Его цель — помочь детям с особенностями развития восстановить некоторые нарушенные функции организма посредством спортивных занятий. Проект охватывает девять направлений — гидрореабилитация в бассейне, лыжи, коньки, иппотерапия (верховая езда на лошадях), лечебно-адаптивная физкультура, массаж и т.д.
«Детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата недостаточно пройти какие-то процедуры раз в год, — говорит президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева. — Нужна ежедневная работа, лечебная физкультура — дома, в школе. К сожалению, в Томской области пока нет специализированного, современного реабилитационного центра, работающего в системе ОМС. Поэтому был придуман проект, в котором дети могли бы проходить комплексную спортивную реабилитацию на регулярной основе».
На средства президентского гранта — а это почти 3 млн рублей — будут оформлены договорные отношения с тренерами, оплачено оборудование, закуплены новые тренажеры. Например, костюм «Адели» — силовая система в виде комбинезона-скафандра для коррекции движений, уменьшения спастики рук и ног, выработки правильной походки. Для участников проекта «Чудо-спорт: новые возмозжности» занятия будут проводиться бесплатно.
Для участия в проекте планируется набрать 70 ребятишек с особенностями развития. Среди них будут как подопечные фонда «Обыкновенное чудо», так и новички. В том числе, на занятия впервые будут приглашаться дети с особенностями развития, появившиеся на свет с экстремально низкой массой тела. Участников проекта предполагается поделить на три возрастные группы — малыши, дети дошкольного и школьного возраста до 18 лет и ребята от 18 лет.
«Если говорить о выросших подопечных фонда, то когда им исполняется 18 лет, они по-прежнему остаются детьми-инвалидами, — говорит Светлана Григорьева. — Но статус «ребенка-инвалида» с них снимается. И они не могут уже получать какие-то реабилитационные мероприятия в рамках системы ОМС, как получают дети до 18 лет. Но они очень в этом нуждаются».
Если эпидемиологическая ситуация позволит, то первые занятия «Чудо-спортом» в рамках грантового проекта начнутся в августе. По плану это будет иппотерапия. Основные группы начнут заниматься с сентября. За объявлениями по набору для участия в проекте надо следить на сайте «Обыкновенного чуда» и в соцсетях благотворительного фонда.
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