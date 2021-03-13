Фонд капремонта возместит ущерб владельцам квартиры, которую залило во время работ

Томский районный суд обязал «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» возместить вред, причиненный собственникам квартиры в Северске. Об этом сообщается на сайте Томского областного суда.

«Собственники жилого помещения, проживающие в многоквартирном доме, обратились в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного заливом их квартиры, ссылаясь на то, что в период проведения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома принадлежащая им квартира была затоплена в связи с непринятием мер по гидроизоляции крыши во время обильных дождевых осадков», — говорится в сообщении.





Первая инстанция взыскала с фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» в пользу граждан, 159 503 рублей за причиненный ущерб.





В свою очередь, суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, оснований для отмены или изменения решения не нашел. И оставил приговор в силе.