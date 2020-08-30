Фонд Алены Петровой приглашает принять участие в акции «Дети - цветы жизни»

Благотворительный фонд имени Алены Петровой приглашает учеников и родителей присоединиться к акции «Дети - цветы жизни». Суть акции проста: класс готовит один праздничный букет для учителя, а сэкономленные деньги - переводит от класса в помощь детям, через сайт фонда на акцию «Дети - цветы жизни», с указанием своей школы и класса. «Вы точно будете знать, что Ваша помощь не завянет в вазе через несколько дней, а Ваши не купленные цветы помогут сделать жизнь больного ребёнка комфортной, а может даже и спасти её», — говорится в обращении Фонда имени Алены Петровой.



Для всех классов, которые организованно будут принимать участие в данной акции, Фонд готов предоставить красивые воздушные шарики с логотипом акции. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8-903-955-72-92 или 22-72-92, указать количество необходимых на класса шариков.





Сэкономленные на цветах средства можно перевести пройдя по ссылке - http://fond-alena.ru/site/help.

