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30 августа,
2020
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Фонд Алены Петровой приглашает принять участие в акции «Дети - цветы жизни»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Благотворительный фонд имени Алены Петровой приглашает учеников и родителей присоединиться к акции «Дети - цветы жизни».  Суть акции проста: класс готовит один праздничный букет для учителя, а сэкономленные деньги - переводит от класса в помощь детям, через сайт фонда на акцию «Дети - цветы жизни», с указанием своей школы и класса.  «Вы точно будете знать, что Ваша помощь не завянет в вазе через несколько дней, а Ваши не купленные цветы помогут сделать жизнь больного ребёнка комфортной, а может даже и спасти её», — говорится в обращении Фонда имени Алены Петровой.

Для всех классов, которые организованно будут принимать участие в данной акции, Фонд готов предоставить красивые воздушные шарики с логотипом акции. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8-903-955-72-92 или  22-72-92,  указать количество необходимых на класса шариков. 


Сэкономленные на цветах средства можно перевести пройдя по ссылке - http://fond-alena.ru/site/help.

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