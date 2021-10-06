Фонд Алены Петровой просит томичей вновь помочь мальчику с опухолью головного мозга

«Лекарства, которые смогли купить родители благодаря предыдущему сбору, сдерживали болезнь совсем недолго. К сожалению, мальчику стало совсем плохо, болезнь начала прогрессировать. Сегодня Арсений приехал в больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Ему срочно надо лететь в Москву, в институт имени Бурденко. Его ждут там уже завтра. Полететь они с мамой могут только в сопровождении реаниматолога», — говорится в сообщении фонда.

На эту срочную поездку необходимо собрать 150 тысяч рублей. В эту сумму входит и авиаперелет в сопровождении реаниматолога, и проживание в Москве на время операции и в постоперационный период, и покупка специализированного питания и средств гигиены.

Помочь Арсению и прочитать его историю можно на сайте фонда.