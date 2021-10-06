Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Фонд Алены Петровой просит томичей вновь помочь мальчику с опухолью головного мозга
Новости

Фонд Алены Петровой просит томичей вновь помочь мальчику с опухолью головного мозга

ТВ2 ТВ2

Детский благотворительный фонд имени Алены Петровой просит томичей помочь 7-летнему Арсению Гамоля. У мальчика опухоль головного мозга.

«Лекарства, которые смогли купить родители благодаря предыдущему сбору, сдерживали болезнь совсем недолго. К сожалению, мальчику стало совсем плохо, болезнь начала прогрессировать. Сегодня Арсений приехал в больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Ему срочно надо лететь в Москву, в институт имени Бурденко. Его ждут там уже завтра. Полететь они с мамой могут только в сопровождении реаниматолога», — говорится в сообщении фонда.

На эту срочную поездку необходимо собрать 150 тысяч рублей. В эту сумму входит и авиаперелет в сопровождении реаниматолога, и проживание в Москве на время операции и в постоперационный период, и покупка специализированного питания и средств гигиены.

Помочь Арсению и прочитать его историю можно на сайте фонда.

Фонд Алены Петровой просит томичей помочь мальчику с опухолью головного мозга

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.