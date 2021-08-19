Фонд Алены Петровой просит томичей помочь мальчику с опухолью головного мозга

Детский благотворительный фонд имени Алены Петровой просит томичей помочь 7-летнему Арсению Гамоля. У мальчика опухоль головного мозга.

«У Арсения последняя ремиссия продлилась 3,5 года, — рассказала его мама Анастасия. — Жили обычной жизнью: Арсений посещал детский садик, у него появились друзья, ведь он общительный и доброжелательный мальчик. Очень любознательный: интересуется электронной техникой, любит слушать на портативной колонке рассказы, детские энциклопедии и музыку. Особенно полюбившиеся ему песни он учит наизусть и подпевает, слушая в машине или на своей колонке. В прошлом году начали подготовку к школе — учили шрифт Брайля, так как из-за опухоли Арсений потерял зрение».

Опухоли головного мозга сложны в лечении — спустя время они могут снова дать о себе знать. На очередном МРТ врачи обнаружили у Арсения рост опухоли. Началась химиотерапия и новые обследования. В результате обнаружили ген, для лечения которого требуется дорогой таргетинговый препарат. Больница планирует закупить его, но на это надо время. Но на ожидание времени нет. Поэтому уже сейчас необходимо самим приобрести лекарства на первые два курса.

Нужно собрать 100 тысяч рублей. Помочь мальчику можно на сайте Фонда.