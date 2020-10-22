ФНС ликвидирует завод «Беформ» под Томском, который дважды пытались обанкротить

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует завод строительных материалов «Беформ» вблизи Зоркальцева. Ранее этот завод дважды пытались обанктротить, последний раз — в 2019 году.
ФНС решила ликвидировать копанию 21 октября по причине предоставления недостоверных сведений. Так, например, «Беформ» фактически отсутствует по юридическому адресу, сообщает «Интерфакс».
Получить комментарий предприятия журналисту ТВ2 не удалось. По одному из указанных на сайте «Беформ» телефонов ответили, что работают в другой компании и о решении ФНС им неизвестно, по другому телефону дозвониться не удалось.
В 2018 и 2019 ФНС не смогла обанкротить «Беформ» из-за отсутствия у завода-должника имущества. В суде компания подчеркивала, что не ведет финансово-хозяйственной деятельности.
От должника поступил отзыв с приложением бухгалтерской отчетности, в котором он просит отказать уполномоченному органу в удовлетворении заявления в связи с отсутствием у должника имущества, — говорилось в определении суда. — Из бухгалтерского баланса ООО «ЗСМ «Беформ» по состоянию на 31.12.2018 следует, что в активе должника имеются денежные средства в размере 49 тыс. рублей и дебиторская задолженность в размере 5,443 млн рублей. По причине отсутствия первичных бухгалтерских документов осуществить мероприятия по взысканию дебиторской задолженности не представляется возможным.
В 2018 году администрация Зоркальцевского сельского поселения через суд требовала снести асфальтовый завод, расположенный на территории «Беформ». Жители села жаловались на шум и загрязнение воздуха, которые производил завод. Ответчик в суде заявил, что не строил асфальтовый завод, а лишь поставил установку, которая не является объектом капитального строительства. Суд согласился с доводами предприятия, и установка продолжила работу.
По информации на сайте «Беформ» завод производит тротуарную плитку, железобетонные изделия, уголь, и даже проводит дорожные работы. По данным системы «СПАРК-Интерфакс, завод зарегистрирован в 2014 году и принадлежит физлицу. Чистый убыток компании в 2019 году составил 5,5 млн рублей.
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