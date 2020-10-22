ФНС ликвидирует завод «Беформ» под Томском, который дважды пытались обанкротить

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует завод строительных материалов «Беформ» вблизи Зоркальцева. Ранее этот завод дважды пытались обанктротить, последний раз — в 2019 году.

ФНС решила ликвидировать копанию 21 октября по причине предоставления недостоверных сведений. Так, например, «Беформ» фактически отсутствует по юридическому адресу, сообщает «Интерфакс».





Получить комментарий предприятия журналисту ТВ2 не удалось. По одному из указанных на сайте «Беформ» телефонов ответили, что работают в другой компании и о решении ФНС им неизвестно, по другому телефону дозвониться не удалось.





В 2018 и 2019 ФНС не смогла обанкротить «Беформ» из-за отсутствия у завода-должника имущества. В суде компания подчеркивала, что не ведет финансово-хозяйственной деятельности.