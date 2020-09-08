ФК «Томь» расторгла контракт с главным тренером клуба Василием Баскаковым

По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером ФК «Томь» Василием Баскаковым, — пишут на сайте клуба. — Футбольный клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для ФК «Томь» и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Об этом все помнят, а бронзовые медали ФНЛ были совсем недавно.