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08 сентября,
2020
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ФК «Томь» расторгла контракт с главным тренером клуба Василием Баскаковым

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

ФК «Томь» расторгла контракт с главным тренером клуба Василием Баскаковым. В это воскресенье, 6 сентября, «Томь» в пятый раз за сезон проиграла, еще два матча команда закончила вничью. 

ФК «Томь» расторгла контракт с главным тренером клуба Василием Баскаковым

По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером ФК «Томь» Василием Баскаковым, — пишут на сайте клуба. — Футбольный клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для ФК «Томь» и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Об этом все помнят, а бронзовые медали ФНЛ были совсем недавно.

Обязанности главного тренера «Томи» будет исполнять помощник Василия Баскакова и известный томский футболист Виктор Евгеньевич Себелев.


«В данный момент ведется поиск кандидата, который поможет «Томи» достойно выйти из сложившейся ситуации», — добавляет пресс-служба клуба.

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