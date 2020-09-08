ФК «Томь» расторгла контракт с главным тренером клуба Василием Баскаковым
ФК «Томь» расторгла контракт с главным тренером клуба Василием Баскаковым. В это воскресенье, 6 сентября, «Томь» в пятый раз за сезон проиграла, еще два матча команда закончила вничью.
По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером ФК «Томь» Василием Баскаковым, — пишут на сайте клуба. — Футбольный клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для ФК «Томь» и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Об этом все помнят, а бронзовые медали ФНЛ были совсем недавно.
Обязанности главного тренера «Томи» будет исполнять помощник Василия Баскакова и известный томский футболист Виктор Евгеньевич Себелев.
«В данный момент ведется поиск кандидата, который поможет «Томи» достойно выйти из сложившейся ситуации», — добавляет пресс-служба клуба.
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