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13 марта,
2020
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Новости

ФК «Томь» не планирует отменять воскресный матч из-за угрозы коронавируса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Футбольный матч между «Томью» и командой из Краснодара «Краснодар-2» состоится 15 марта. Отменять его из-за ограничения проведения массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса в ФК «Томь» не планируют. Об этом ТВ2 рассказал пресс-секретарь «Томи» Сергей Сидоров.

ФК «Томь» не планирует отменять воскресный матч из-за угрозы коронавируса

«В нашем регионе, насколько я знаю, какой-то угрозы коронавируса не зарегистрировано. Такой проблемы пока нет. Хотя в будущем такая угроза может возникнуть. Если будет решение об отмене, то мы, конечно, отменим. Безопасность превыше всего. Но пока матчи ФНЛ не отменяются, просто вводится ограничение до пяти тысяч человек. Но это Москва. У нас редко на мартовские матчи собираются пять тысяч болельщиков. Все-таки март, холодно. Летом, по нашим прогнозам, больше», — сказал Сергей Симонов.


Добавим, матч пройдет на стадионе «Труд» в рамках 27 тура ФНЛ.


Ранее сообщалось, что в Томске из-за угрозы коронавируса отменены второй всероссийский кардиологический форум «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» и концерт «Крымская весна».

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