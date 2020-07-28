Фитнес-центры открываются в Томске

«Знаю, как все скучали по тренировкам, пока спортивные залы и бассейны были закрыты, но эпидобстановка позволила открыть их только сейчас, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Очень надеюсь, что владельцы, тренеры и посетители бассейнов и клубов будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, это главное условие для работы».



Спортучреждения могут начать работу, направив соответствующее уведомление на сайт работа.томск.рф и получив согласование о начале деятельности.



Возобновить работу смогут открытые и закрытые спортсооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны не менее 25 метров, а также фитнес-клубы площадью не менее 200 квадратных метров. У всех посетителей должна измеряться температура, посещение объектов лицами моложе 14 и старше 65 лет не допускается. Запрещены занятия контактными видами спорта. Разрешены уличные тренировки в группах.



При этом в помещениях ограничивается одновременное присутствие занимающихся из расчета 1 человек на 15 квадратных метров. В залах и бассейнах должно быть обеспечено наличие душевых и туалетных комнат, мыла, бумажных полотенец, дезинфекционных средств, проточной воды в свободном доступе. В помещениях обязательна социальная дистанция в 1,5 метра.