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28 июля,
2020
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Фитнес-центры открываются в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томской области открываются бассейны и фитнес-клубы. Распоряжение об этом возглавляющий штаб губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал сегодня, 28 июля.

Фитнес-центры открываются в Томске

«Знаю, как все скучали по тренировкам, пока спортивные залы и бассейны были закрыты, но эпидобстановка позволила открыть их только сейчас, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Очень надеюсь, что владельцы, тренеры и посетители бассейнов и клубов будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, это главное условие для работы».

Спортучреждения могут начать работу, направив соответствующее уведомление на сайт работа.томск.рф и получив согласование о начале деятельности.

Возобновить работу смогут открытые и закрытые спортсооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны не менее 25 метров, а также фитнес-клубы площадью не менее 200 квадратных метров. У всех посетителей должна измеряться температура, посещение объектов лицами моложе 14 и старше 65 лет не допускается. Запрещены занятия контактными видами спорта. Разрешены уличные тренировки в группах.

При этом в помещениях ограничивается одновременное присутствие занимающихся из расчета 1 человек на 15 квадратных метров. В залах и бассейнах должно быть обеспечено наличие душевых и туалетных комнат, мыла, бумажных полотенец, дезинфекционных средств, проточной воды в свободном доступе. В помещениях обязательна социальная дистанция в 1,5 метра.

На прошлой неделе в Томске открылись летние веранды. Накануне областные власти разрешили работу музеев, художественных галерей, зоопарков и аттракционов на свежем воздухе.


За весь период в Томской области установлены 3979 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 2484 человека, скончался 31 пациент. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,78.

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