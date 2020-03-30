Фитнес-центры и салоны красоты временно закроют в Томске

Об этом сообщил замгубернатора региона по социальной политике Иван Деев.





“Сегодня на штабе решение принято, его опубликуют, как только будет подписано. Оно будет касаться фитнес-центров, спорт-центров, учреждений индустрии красоты. В первую очередь мы будем рекомендовать ограничение их деятельности с завтрашнего числа до 5 апреля. Я думаю, что это правильный шаг. Мы посмотрели, как в выходные складывается ситуация, поэтому деятельность будет приостановлена”, - сказал Деев.





Отметим, режим повышенной готовности действует в Томской области с момента выявления первого случая заражения коронавирусом - 18 марта. Днем позже режим ввели по всей России. Этот режим в рекомендательном порядке ограничивал проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Некоторые жители региона обращались к властям с просьбой расширить ограничительные меры, настаивали на закрытии торговых центров и детских садов.





Президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, жителям рекомендовали провести это время дома и ограничить социальные контакты. Не все восприняли меру, поэтому в Москве с 30 марта ввели полное ограничение на выход из дома. Жители могут выходить на улицу только для похода в ближайший магазин, аптеку или прогулки с собакой возле дома. Премьер-министр Мишустин призвал регионы обратить внимание на эту меру и рассмотреть возможность применить ее в своих регионах. Сергей Жвачкин заявил, что если эпидемиологическая ситуация не нормализуется, то власти не исключают введения более жестких мер.











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