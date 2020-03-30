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30 марта,
2020
Новости

Фитнес-центры и салоны красоты временно закроют в Томске

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Об этом сообщил замгубернатора региона по социальной политике Иван Деев.


“Сегодня на штабе решение принято, его опубликуют, как только будет подписано. Оно будет касаться фитнес-центров, спорт-центров, учреждений индустрии красоты. В первую очередь мы будем рекомендовать ограничение их деятельности с завтрашнего числа до 5 апреля. Я думаю, что это правильный шаг. Мы посмотрели, как в выходные складывается ситуация, поэтому деятельность будет приостановлена”, - сказал Деев.


Отметим, режим повышенной готовности действует в Томской области с момента выявления первого случая заражения коронавирусом - 18 марта. Днем позже режим ввели по всей России. Этот режим в рекомендательном порядке ограничивал проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Некоторые жители региона обращались к властям с просьбой расширить ограничительные меры, настаивали на закрытии торговых центров и детских садов. 


Президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, жителям рекомендовали провести это время дома и ограничить социальные контакты. Не все восприняли меру, поэтому в Москве с 30 марта ввели полное ограничение на выход из дома. Жители могут выходить на улицу только для похода в ближайший магазин, аптеку или прогулки с собакой возле дома. Премьер-министр Мишустин призвал регионы обратить внимание на эту меру и рассмотреть возможность применить ее в своих регионах. Сергей Жвачкин заявил, что если эпидемиологическая ситуация не нормализуется, то власти не исключают введения более жестких мер.



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