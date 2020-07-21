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Фирменный поезд «Томич» возобновит рейсы с 24 июля
5 часов назад
Фирменный поезд «Томич» по направлению Томск-Москва вновь начнет движение с 24 июля, сообщает пресс-служба РЖД. Движение поезда было приостановлено с 16 апреля из-за пандемии коронавируса.
Возобновляется курсирование отправлением из Томска с 24 июля по четным числам, из Москвы с 26 июля по четным числам, — говорится в сообщении на сайте перевозчика.
Фирменный поезд «Томич» курсирует между Томском и столицей уже более 50 лет. Чуть более чем за двое суток состав преодолевает расстояние 3619 км. Все три состава поезда состоят из вагонов с биотуалетами, душевой, розетками, USB-разъемами для зарядки телефона и местами для инвалидов.
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