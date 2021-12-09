Финал киберспортивной Университетской лиги пройдет в Томске

На турнир зарегистрировались 166 команд из 110 российских вузов (по правилам один университет может выставить до 4 команд). Томск будут представлять 8 команд — студенты ТГУ, ТПУ, ТГАСУ и СибГМУ. По правилам, помимо 5 человек в основном составе на турнир может быть зарегистрировано по двое запасных на команду.

Отборочные матчи и игры плей-офф пройдут в онлайн-формате. В отборочных матчах команды будут играть до первого поражения, в плей-офф выйдут 8 лучших коллективов, их игры будут транслировать на Twitch и YouTube с профессиональными комментаторами.

Очно проведут только финал турнира, который состоится в Томске. Организаторы оплатят двум командам, прошедшим в финал, поездку в Томск и предоставят все необходимое для игры.

Призовой фонд первого турнира Университетской лиги составит 550 тысяч рублей. Победитель получит 250 тысяч, финалист — 100 тысяч. Еще 50 тысяч достанутся команде, занявшей 3 место, за 4 место заплатят 30 тысяч, за 5-8 места — по 15 тысяч.

Для справки: Counter-Strike: Global Offensive — трехмерный шутер, в котором игроки делятся на террористов и спецназ (во второй половине матча они меняются сторонами). Победить в раунде можно выполнив задание (для террористов — взрыв бомбы, для спецназа — ее обезвреживание), либо уничтожив всю команду противника.