Финал чемпионата России по альпинизму стартует в Томске

В томском Академгородке сегодня стартует финал чемпионата России по альпинизму. В них примут участие спортсмены из пяти регионов страны: Кемеровской, Томской, Тюменской, Кировской областей и Москвы. Соревнования пройдут без зрителей, трансляцию можно посмотреть здесь.

Согласно протоколам соревнований, в финалах примут участие по восемь мужчин и женщин. Томскую область в финале представят Юлия Филатьева и Владислав Темерев, занявшие в полуфиналах пятое и шестое места соответственно.

Всего в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из Томской, Новосибирской, Тюменской, Кемеровской, Кировской, Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках чемпионата проходят состязания в двух дисциплинах: на сложность и трудность.