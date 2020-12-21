Фильм ТВ2 «Яма» выиграл премию «Профессия-журналист»

Жюри премии « Профессия — журналист » во главе с Марией Слоним назвало имена лауреатов 2020 года. Документальный фильм ТВ2 «Яма. Дорога спецпереселенцев» победил в номинации «Страна». На конкурс было прислано более 500 работ в семи номинациях. Церемония объявления победителей проходила онлайн.

«Чем мы жили этот год? — говорит ведущая церемонии Ольга Романова. — Пандемия, Беларусь, признание миром политика Навального, выборы — в Америке. А что в стране? Протесты, вранье или молчание власти… И как обычно сажают. А когда такого не было? Им не ставят памятники как жертвам репрессий. У многих из них даже надгробных памятников нет. Тысячи спецпереселенцев 1930-40 годов навсегда остались в местах ссылки. В безымянных массовых могилах. Ямах. На которых давно вырос лес, жилые микрорайоны, или свалки. Агентство новостей ТВ2 — победитель в номинации «Страна». Фильм «Яма. Дорога спецпереселенцев».

В номинации «Расследование» победила команда «Медиазоны» — Максим Литаврин, Давид Френкель, Егор Сковорода, Анастасия Бойко — с материалом «Минск избитый. Как силовики калечили протестующих».





Победу в номинации «История/Репортаж» одержала Елена Костюченко из «Новой газеты» с материалом из ковидного госпиталя «Ночь, день, ночь».





Лучшими в номинации «Интервью/Портрет» жюри назвало Светлану Рейтер и Сергея Горяшко из Русской службы BBC с материалом «Между струйками: жизнь и правила Алексея Венедиктова».





В номинации «Видеодокумент» победил Юрий Дудь с выпусками «Навальных. Интервью после отравления» и «Камчатка. Полуостров, который забыли». Журналист принял решение передать свою премию общественной организации «Матери Беслана».





Премию в номинации «Публицистика/Аналитика» по совокупности публикаций присудили доктору юридических наук, общественному деятелю Елене Лукьяновой.





В номинации «Мультимедия + подкасты» победа досталась интернет-изданию 7Х7 — за материал Екатерины и Евгения Малышевых «Сеть*. Исходники».





Также оргкомитет премии «Профессия-журналист» вручил спецприз ресурсу «Nexta» за освещение событий в Беларуси.





Напомним, что в 2019 году первый фильм документального цикла ТВ2 «Антропология террора» «Яр. Колпашевская трагедия» также стала лауреатом премии «Профессия — журналист» — в номинации «Региональные медиа».