Филиал Пушкинского музея в Доме офицеров могут открыть в Томске

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Филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина будет открыт в Томске. Об этом договорился губернатор с руководством музея. В качестве одного из вариантов расположения филиала Сергей Жвачкин предложил здание бывшего Дома офицеров.

«Считаю, что в Томске просто обязан быть филиал одного из лучших в мире музеев изобразительного искусства, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Он может быть расположен в самом центре города, в историческом здании, где до революции бурлила общественная и культурная жизнь столицы одной из крупнейших в Российской империи губерний. Немаловажно и то, что через дорогу от будущего Пушкинского музея расположен бюст великому поэту – одно из любимых мест молодежи. Но мы будем рассматривать и другие варианты».

Вскоре в Томск приедут специалисты Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина для принятия окончательного решения о дислокации филиала.

А еще полгода назад, августе 2019 года, губернатор Томской области объяснял всем, что власти не ремонтируют Дом офицеров, потому что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.

«Дом офицеров. Знаете, почему он стоит не отремонтированный? Причина простая: с одной стороны, где бывший детский сад, в Америке живет хозяин (земли), и он нам за 30 миллионов долларов предложил купить ее, с другой стороны — за 40 миллионов, с третьей — за 20. Нашу бывшую томскую землю. Получается, есть Дом офицеров, и он заканчивается там, где стены: ни машину не поставить, ни стоянку не сделать», — сказал журналистам губернатор Сергей Жвачкин.

