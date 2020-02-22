Филиал Пушкинского музея в Доме офицеров могут открыть в Томске
Филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина будет открыт в Томске. Об этом договорился губернатор с руководством музея. В качестве одного из вариантов расположения филиала Сергей Жвачкин предложил здание бывшего Дома офицеров.
«Считаю, что в Томске просто обязан быть филиал одного из лучших в мире музеев изобразительного искусства, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Он может быть расположен в самом центре города, в историческом здании, где до революции бурлила общественная и культурная жизнь столицы одной из крупнейших в Российской империи губерний. Немаловажно и то, что через дорогу от будущего Пушкинского музея расположен бюст великому поэту – одно из любимых мест молодежи. Но мы будем рассматривать и другие варианты».
Вскоре в Томск приедут специалисты Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина для принятия окончательного решения о дислокации филиала.
А еще полгода назад, августе 2019 года, губернатор Томской области объяснял всем, что власти не ремонтируют Дом офицеров, потому что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.
«Дом офицеров. Знаете, почему он стоит не отремонтированный? Причина простая: с одной стороны, где бывший детский сад, в Америке живет хозяин (земли), и он нам за 30 миллионов долларов предложил купить ее, с другой стороны — за 40 миллионов, с третьей — за 20. Нашу бывшую томскую землю. Получается, есть Дом офицеров, и он заканчивается там, где стены: ни машину не поставить, ни стоянку не сделать», — сказал журналистам губернатор Сергей Жвачкин.
Дом офицеров построен в 1898-1900 годах на месте сгоревшего гороховского особняка. На первом этаже располагались читальня, бильярдная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того как в 1905 году черносотенцы сожгли театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.
После Октябрьской революции в здании бывшего Общественного собрания размещались: военный госпиталь, театр, кинотеатр, столовая, вечерний ресторан. С 1 сентября 1945 года здание официально стало называться гарнизонным Домом офицеров. В нем работали вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов, стрелковая женская команда.
Позднее в здании размещались Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии СХК, Военно-страховая и Военно-мемориальная компании и шахматный клуб. В 1978 году здание было признано памятником местного значения, а в 1995 году вошло в список памятников федерального значения.
Последние несколько лет здание пустует и нуждается в ремонте. Первый этап реконструкции здания завершился в 2016 году. Тогда на эти цели из регионального бюджета выделялось 18 млн рублей. Тогда же в здании появился первый резидент — комитет по охране объектов культурного наследия. В 2017 году планировался второй этап реконструкции — ремонт кровли, но работы перенесли, предполагалось, что они начнутся в 2018 году, но тогда этого так и не произошло. Ремонт фасада произошел в 2019 году. Власти сложности с ремонтом объясняли тем, что земля находится не в муниципальной собственности.
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