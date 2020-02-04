Добрые новости
04 февраля,
2020
3
фото
Новости

Филиал Губернской аптеки откроют в Александровском, где не хватало лекарств

Роман Чертовских
Роман Чертовских
3 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился выделить деньги на открытие филиала Губернской аптеки в Александровском районе. Жители этого района жаловались ТВ2 на отсутствие необходимых медикаментов в аптеках.

Филиал Губернской аптеки откроют в Александровском, где не хватало лекарств

Мы очень большое внимание уделяем здоровью людей и, конечно, обеспечению наших льготников жизненно важными препаратами, — цитирует Жвачкина пресс-служба обладминистрации. — В нашем самом отдаленном северном районе области больше тысячи таких жителей. Филиал Губернской аптеки позволит наладить стабильное снабжение, сделать аптечную продукцию доступнее для всех жителей глубинки.

Губернатор отметил, что деньги на открытие филиала аптеки выделили по просьбе местных жителей. Средства направят в муниципалитет Александровского района через областной департамент здравоохранения. 

Деньги находятся в департаменте здравоохранения, — рассказал ТВ2 глава Александровского района Виктор Мумбер. — В ближайшие дни мы заключаем соглашение с департаментом на получение средств муниципального образования и начинаем конкурсную процедуру. Техзадания уже все готовы по ремонту и закупке оборудования, его сделают в здании, которое сейчас называется Муниципальная аптека № 29. Находится оно в селе Александровском.

В 2018 году врач-терапевт из Александровского Владимир Сотников рассказывал ТВ2, что нередко в сельских аптеках нет лекарств, положенных льготникам, а местные жители коллективно жаловались на отсутствие медикаментов местным депутатам. 

Филиал Губернской аптеки откроют в Александровском, где не хватало лекарств
Филиал Губернской аптеки откроют в Александровском, где не хватало лекарств

Владимир добивался закупки лекарств в аптеки и конфликтовал с главврачом районной больницы по другим вопросам. Через некоторое время терапевта отстранили от работы из-за не пройденного профосмотра. Владимир утверждал, что руководство сознательно не дает ему пройти осмотр, и судился с больницей, а после уволился и стал профсоюзным активистом.

Рассказываем о том, что важно. Поддержи ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.