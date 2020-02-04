Филиал Губернской аптеки откроют в Александровском, где не хватало лекарств

Мы очень большое внимание уделяем здоровью людей и, конечно, обеспечению наших льготников жизненно важными препаратами, — цитирует Жвачкина пресс-служба обладминистрации. — В нашем самом отдаленном северном районе области больше тысячи таких жителей. Филиал Губернской аптеки позволит наладить стабильное снабжение, сделать аптечную продукцию доступнее для всех жителей глубинки.

Деньги находятся в департаменте здравоохранения, — рассказал ТВ2 глава Александровского района Виктор Мумбер. — В ближайшие дни мы заключаем соглашение с департаментом на получение средств муниципального образования и начинаем конкурсную процедуру. Техзадания уже все готовы по ремонту и закупке оборудования, его сделают в здании, которое сейчас называется Муниципальная аптека № 29. Находится оно в селе Александровском.

В 2018 году врач-терапевт из Александровского Владимир Сотников рассказывал ТВ2, что нередко в сельских аптеках нет лекарств , положенных льготникам, а местные жители коллективно жаловались на отсутствие медикаментов местным депутатам.

Владимир добивался закупки лекарств в аптеки и конфликтовал с главврачом районной больницы по другим вопросам. Через некоторое время терапевта отстранили от работы из-за не пройденного профосмотра. Владимир утверждал, что руководство сознательно не дает ему пройти осмотр, и судился с больницей, а после уволился и стал профсоюзным активистом.



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