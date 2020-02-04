Филиал Губернской аптеки откроют в Александровском, где не хватало лекарств
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился выделить деньги на открытие филиала Губернской аптеки в Александровском районе. Жители этого района жаловались ТВ2 на отсутствие необходимых медикаментов в аптеках.
Мы очень большое внимание уделяем здоровью людей и, конечно, обеспечению наших льготников жизненно важными препаратами, — цитирует Жвачкина пресс-служба обладминистрации. — В нашем самом отдаленном северном районе области больше тысячи таких жителей. Филиал Губернской аптеки позволит наладить стабильное снабжение, сделать аптечную продукцию доступнее для всех жителей глубинки.
Губернатор отметил, что деньги на открытие филиала аптеки выделили по просьбе местных жителей. Средства направят в муниципалитет Александровского района через областной департамент здравоохранения.
Деньги находятся в департаменте здравоохранения, — рассказал ТВ2 глава Александровского района Виктор Мумбер. — В ближайшие дни мы заключаем соглашение с департаментом на получение средств муниципального образования и начинаем конкурсную процедуру. Техзадания уже все готовы по ремонту и закупке оборудования, его сделают в здании, которое сейчас называется Муниципальная аптека № 29. Находится оно в селе Александровском.
В 2018 году врач-терапевт из Александровского Владимир Сотников рассказывал ТВ2, что нередко в сельских аптеках нет лекарств, положенных льготникам, а местные жители коллективно жаловались на отсутствие медикаментов местным депутатам.
Владимир добивался закупки лекарств в аптеки и конфликтовал с главврачом районной больницы по другим вопросам. Через некоторое время терапевта отстранили от работы из-за не пройденного профосмотра. Владимир утверждал, что руководство сознательно не дает ему пройти осмотр, и судился с больницей, а после уволился и стал профсоюзным активистом.
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