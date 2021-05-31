Филармония не будет проводить концерты на набережной Ушайки в начале июня

Филармония перенесла уличные концерты на набережной Ушайки, запланированные на начало июня. Причиной стало продление режима повышенной готовности.
Режим ограничений продлен в Томской области до 30 июня. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Напомним, 26 августа 2020 года на набережной Ушайки прошел концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра. Объявление администрации о концерте вызвало недоумение многих жителей Томска — почему во время особого режима, когда массовые мероприятия запрещены, в центре Томска анонсирован концерт. Но в оперштабе объяснили, что этот концерт не является массовым мероприятием.
Отметим, анонсировалось, что это благотворительное выступление, которое маэстро Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра посвятили врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
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