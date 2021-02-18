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18 февраля,
2021
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Фигурантов в уголовном деле по вырубке леса в Карегодском заказнике до сих пор нет

Виктория Мучник
Виктория Мучник
1 час назад

«Срок расследования уголовного дела продлен до 17 мая 2021 года, на данный момент все участники процесса имеют статус свидетелей,  расследование уголовного дела продолжается», сообщает пресс-служба Следственного комитета по Томской области в ответ на вопрос о последствиях незаконной санитарной рубки в Карегодском заказнике. Под видом спасения леса после пожара 2015 года компания Валентина Широкова «Интелстрой» фактически заготавливала деловую древесину на особо охраняемой природной территории для продажи в Китай. 21 сентября 2020 года СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В департаменте лесного хозяйства Томской области были проведены обыски и допрошены свидетели. Однако, кто именно виноват в незаконной санитарной рубке в природоохранной зоне до сих пор не установлено. Фигурантов в уголовном деле не появилось и спустя полгода после расследования. При этом, в сообщении СК говорилось, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.

Подробно о заготовке деловой древесины в Карегодском заказнике писали ТВ2  в материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено?»  и «Новая газета» в статье «Деньгорубы». После публикаций вырубка леса на природоохранной территории была остановлена, вся техника вывезена.


По информации томского СК,  департамент лесного хозяйства Томской области продал ОГАУ «Томсклесхоз» лесные насаждения в Карегодском заказнике под сплошную санитарную рубку. При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате указанных действий лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 миллиона рублей.

Фигурантов в уголовном деле по вырубке леса в Карегодском заказнике до сих пор нет

Заготовку леса в Карегодском заказнике вела компания Валентина Широкова «Интелстрой». В своих материалах мы особо отмечали, что одним из учредителей этого «Интелстроя» являлся Артем Конев, ныне возглавляющий департамент лесного хозяйства в Администрации Томской области. Право на рубки в заказнике бизнесмену Широкову переуступила государственная организация «Томсклесхоз», которой до получения поста в обладминистрации также руководил Артем Конев.


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На поездки в отдаленные районы Томской области нашим журналистам нужны деньги. Чтобы зафиксировать на фото и видео незаконную вырубку леса в природоохранной зоне Карегодского заказника, только на бензин нам понадобилось около 15 тысяч рублей на две поездки. Поэтому, если вы, как и наши журналисты, обеспокоены незаконной вырубкой лесов в нашем регионе, то ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2! Небольшие суммы в 500, 300 и даже 100 рублей могут помочь нам вместе сохранить лес.

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