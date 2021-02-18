Фигурантов в уголовном деле по вырубке леса в Карегодском заказнике до сих пор нет
«Срок расследования уголовного дела продлен до 17 мая 2021 года, на данный момент все участники процесса имеют статус свидетелей, расследование уголовного дела продолжается», сообщает пресс-служба Следственного комитета по Томской области в ответ на вопрос о последствиях незаконной санитарной рубки в Карегодском заказнике. Под видом спасения леса после пожара 2015 года компания Валентина Широкова «Интелстрой» фактически заготавливала деловую древесину на особо охраняемой природной территории для продажи в Китай. 21 сентября 2020 года СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В департаменте лесного хозяйства Томской области были проведены обыски и допрошены свидетели. Однако, кто именно виноват в незаконной санитарной рубке в природоохранной зоне до сих пор не установлено. Фигурантов в уголовном деле не появилось и спустя полгода после расследования. При этом, в сообщении СК говорилось, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.
Подробно о заготовке деловой древесины в Карегодском заказнике писали ТВ2 в материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено?» и «Новая газета» в статье «Деньгорубы». После публикаций вырубка леса на природоохранной территории была остановлена, вся техника вывезена.
По информации томского СК, департамент лесного хозяйства Томской области продал ОГАУ «Томсклесхоз» лесные насаждения в Карегодском заказнике под сплошную санитарную рубку. При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате указанных действий лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 миллиона рублей.
Заготовку леса в Карегодском заказнике вела компания Валентина Широкова «Интелстрой». В своих материалах мы особо отмечали, что одним из учредителей этого «Интелстроя» являлся Артем Конев, ныне возглавляющий департамент лесного хозяйства в Администрации Томской области. Право на рубки в заказнике бизнесмену Широкову переуступила государственная организация «Томсклесхоз», которой до получения поста в обладминистрации также руководил Артем Конев.
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На поездки в отдаленные районы Томской области нашим журналистам нужны деньги. Чтобы зафиксировать на фото и видео незаконную вырубку леса в природоохранной зоне Карегодского заказника, только на бензин нам понадобилось около 15 тысяч рублей на две поездки. Поэтому, если вы, как и наши журналисты, обеспокоены незаконной вырубкой лесов в нашем регионе, то ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2! Небольшие суммы в 500, 300 и даже 100 рублей могут помочь нам вместе сохранить лес.
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