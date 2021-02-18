Фигурантов в уголовном деле по вырубке леса в Карегодском заказнике до сих пор нет

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«Срок расследования уголовного дела продлен до 17 мая 2021 года, на данный момент все участники процесса имеют статус свидетелей, расследование уголовного дела продолжается», сообщает пресс-служба Следственного комитета по Томской области в ответ на вопрос о последствиях незаконной санитарной рубки в Карегодском заказнике. Под видом спасения леса после пожара 2015 года компания Валентина Широкова «Интелстрой» фактически заготавливала деловую древесину на особо охраняемой природной территории для продажи в Китай. 21 сентября 2020 года СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В департаменте лесного хозяйства Томской области были проведены обыски и допрошены свидетели. Однако, кто именно виноват в незаконной санитарной рубке в природоохранной зоне до сих пор не установлено. Фигурантов в уголовном деле не появилось и спустя полгода после расследования. При этом, в сообщении СК говорилось, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.