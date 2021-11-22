Фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» пройдет с 12 по 18 декабря

С 12 по 18 декабря в Томске пройдет седьмой традиционный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Темой фестиваля в этом году станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов».

32 мастера из разных уголков России в течение недели будут вырезать изо льда скульптуры по своим эскизам, посвященным многонациональной культуре Томска. Всего будет выполнено 16 ледовых скульптур.

Напомним, фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» занял 1 место в номинации «Культура. Шоу и парады» Национальной премии «События России» по итогам 2020 года.

Ранее сообщалось, что к Новому году Ново-Соборную площадь в Томске украсят новые светодиодные композиции. Там же будут оборудованы три ледяные горки: одна большая трехскатная и две малые. Все они будут оформлены по мотивам русских народных сказок. Напротив фонтана уже традиционно установят 21-метровую ель с ледяным цоколем. По проекту рядом должна появиться светящаяся конструкция в виде цифр наступающего года.

Вдоль пешеходных тротуаров в этом году планируют разместить светодиодные деревья — «сакуры» — и установить новые светодиодные композиции в виде праздничных шаров и крыльев. Кроме того, аллеи украсят 16 ледовых скульптур. На территории площади за памятником Татьяне разместится светящееся «снежное небо» и ледяной лабиринт.