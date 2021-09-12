Фестиваль корейского кино пройдет в Томске

Фестиваль корейского кино и фотовыставка в рамках Года взаимных культурных обменов России и Кореи пройдут 13 и 14 сентября в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Фестиваль пройдет в кинотеатре Goodwin Cinema. На открытие кинофестиваля приедет делегация Генерального консульства Республики Корея в Иркутске.

Зрителям покажут два фильма южнокорейских режиссеров - «Счастливый ключ» и «Трудный день». Картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на киносеансы будет бесплатным.

Делегация Генконсульства во время визита в Томск встретится с представителями областной и городской администрации, посетит Торгово-промышленную палату Томской области, Томский госуниверситет, а также пообщается с представителями местной корейской диаспоры.