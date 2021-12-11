Больше 150 тонн льда: фестиваль «Хрустальный Томск» стартует в воскресенье

С 12 по 18 декабря в Томске пройдет седьмой традиционный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Темой фестиваля в этом году станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», поскольку ранее 2022 год в России был объявлен Годом народного искусства.

В день открытия команды примут участие в блиц-турнире: мастерам предстоит за 6 часов вырезать из небольшого ледяного блока героев советских мультфильмов, которые попадутся им в ходе жеребьевки. После подведения итогов блиц-турнира, состоится торжественное зажжение главной городской елки на площади Ново-Соборной. В этот же момент засверкает и вся городская иллюминация, а также будут зажжены елки в районах Томска.



Затем 32 мастера из разных уголков России в течение недели будут вырезать изо льда скульптуры по своим эскизам, посвященным народному искусству. Работы участников будут украшать площадь Ново-Соборную и радовать томичей до самой весны.

Напомним, фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» занял 1 место в номинации «Культура. Шоу и парады» Национальной премии «События России» по итогам 2020 года.