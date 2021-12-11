Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Больше 150 тонн льда: фестиваль «Хрустальный Томск» стартует в воскресенье
Новости

Больше 150 тонн льда: фестиваль «Хрустальный Томск» стартует в воскресенье

ТВ2 ТВ2

С 12 по 18 декабря в Томске пройдет седьмой традиционный фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Темой фестиваля в этом году станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», поскольку ранее 2022 год в России был объявлен Годом народного искусства.

В день открытия команды примут участие в блиц-турнире: мастерам предстоит за 6 часов вырезать из небольшого ледяного блока героев советских мультфильмов, которые попадутся им в ходе жеребьевки. После подведения итогов блиц-турнира, состоится торжественное зажжение главной городской елки на площади Ново-Соборной. В этот же момент засверкает и вся городская иллюминация, а также будут зажжены елки в районах Томска.

Затем 32 мастера из разных уголков России в течение недели будут вырезать изо льда скульптуры по своим эскизам, посвященным народному искусству. Работы участников будут украшать площадь Ново-Соборную и радовать томичей до самой весны.

Напомним, фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» занял 1 место в номинации «Культура. Шоу и парады» Национальной премии «События России» по итогам 2020 года.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.