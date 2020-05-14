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14 мая,
2020
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Томский фестиваль детских спектаклей «Майский жук» пройдет дистанционно

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Традиционно первые майские дни в Томском ТЮЗе были веселыми — в это время здесь ежегодно проходит один из самых известных региональных праздников детского творчества, фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «Майский жук». 

Томский фестиваль детских спектаклей «Майский жук» пройдет дистанционно
Фото: ТЮЗ

В этом году в связи с отменой массовых мероприятий было решено провести отбор лучших спектаклей фестивальной афиши дистанционно. Узнать, кто же попал в число призёров 7-го по счёту «Майского жука», поклонники юных артистов смогут после 5 июня.

Ссылку на полное видео спектакля с пометкой «Майский жук» желающих участвовать в фестивале просят присылать на электронный адрес: zavpost@tuz-tomsk.ru до 25 мая.

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