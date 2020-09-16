Фестиваль «Денис Мацуев и друзья» пройдет в БКЗ со зрителями

Концерты фестиваля будут проходить на сцене Большого концертного зала Томской государственной филармонии. Первый вечер Денис Мацуев по традиции проведет вместе с Томским Академическим симфоническим оркестром, дирижировать которым будет его художественный руководитель Михаил Грановский.





С хэдлайнером фестиваля и томскими музыкантами также выступят скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм. Вместе они исполнят музыку Чайковского, Паганини, Сен-Санса и Шопена.





Второй концерт будет посвящен произведениям Петра Ильича Чайковского, третий вечер пройдет в ритмах симфоджаза, на котором вместе с Денисом Мацуевым будут играть Андрей Иванов (контрабас), Давид Ткебучава (ударные), Аркадий Шилклопер (духовые) и победители телевизионного конкурса «Синяя птица» – Анастасия Тюрина (балалайка), Софья Тюрина (саксофон) и Ярослава Симонова (вокал).





По сложившейся традиции Денис Мацуев, как президент благотворительного фонда «Новые имена», назовет имена юных томских музыкантов – новых стипендиатов фонда.





В дни фестиваля преподаватели Гнесинки и Московской консерватории Елена Березкина и Ольга Ивушейкова проведут мастер-классы по специальностям «фортепиано» и «флейта».