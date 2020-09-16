Добрые новости
16 сентября,
2020
1
фото
Новости

Фестиваль «Денис Мацуев и друзья» пройдет в БКЗ со зрителями

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Фестиваль с участием народного артиста России Дениса Мацуева состоится в Томской области 20-22 сентября.

Фестиваль «Денис Мацуев и друзья» пройдет в БКЗ со зрителями

Концерты фестиваля будут проходить на сцене Большого концертного зала Томской государственной филармонии. Первый вечер Денис Мацуев по традиции проведет вместе с Томским Академическим симфоническим оркестром, дирижировать которым будет его художественный руководитель Михаил Грановский. 


С хэдлайнером фестиваля и томскими музыкантами также выступят скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм. Вместе они исполнят музыку Чайковского, Паганини, Сен-Санса и Шопена.


Второй концерт будет посвящен произведениям Петра Ильича Чайковского, третий вечер пройдет в ритмах симфоджаза, на котором вместе с Денисом Мацуевым будут играть Андрей Иванов (контрабас), Давид Ткебучава (ударные), Аркадий Шилклопер (духовые) и победители телевизионного конкурса «Синяя птица» – Анастасия Тюрина (балалайка), Софья Тюрина (саксофон) и Ярослава Симонова (вокал).


По сложившейся традиции Денис Мацуев, как президент благотворительного фонда «Новые имена», назовет имена юных томских музыкантов – новых стипендиатов фонда.


В дни фестиваля преподаватели Гнесинки и Московской консерватории Елена Березкина и Ольга Ивушейкова проведут мастер-классы по специальностям «фортепиано» и «флейта».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.